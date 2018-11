WT20 RESULT: West Indies beat Bangladesh by 60 runs – Group A

Share This On:

(CMC) – West Indies defeated Bangladesh by 60 runs, in their opening match of the ICC Women’s Twenty20 World Cup at the Guyana National Stadium here Friday night.

Scores:

WEST INDIES 106 for eight off 20 overs (Kycia Knight 32, Stafanie Taylor 29; Jahanara Alam 3-23, Rumana Ahmed 2-16)

BANGLADESH 46 off 14.4 overs (Deandra Dottin 5-5, Shakera Selman 2-12)

Scoreboard of the Group A match of the ICC Women’s Twenty20 World Cup between West Indies and Bangladesh at the Guyana National Stadium here Friday night:

WEST INDIES

H Matthews c Lata Mondal b Jahanara Alam 6

D Dottin c Fahima Khatun b Jahanara Alam 8

*S Taylor c Fahima Khatun b Rumana Ahmed 29

S Campbelle lbw b Salma Khatun 1

N McLean b Rumana Ahmed 11

B Cooper c Fargana Hoque Pinky b Khadiza-Tul Kubra 8

+Kycia Knight c & b Jahanara Alam 32

A Mohammed run out 4

A Fletcher not out 0

Extras (b1, lb2, w4) 7

TOTAL (8 wkts, 20 overs) 106

Did not bat: S Selman, S Connell.

Fall of wickets: 1-14 (Matthews), 2-14 (Dottin), 3-18 (Campbelle), 4-36 (McLean), 5-50 (B Cooper), 6-87 (Taylor), 7-105 (Mohammed), 8-106 (Knight)

Bowling: Jahanara Alam 4-0-23-3, Salma Khatun 4-0-21-1, Khadiza-Tul Kubra 4-0-19-1, Rumana Ahmed 4-0-16-2, Fahina Khatun 4-0-24-0.

BANGLADESH

+Shamima Sultana c Matthews b Selman 5

Ayasha Rahman b Taylor 6

Jahanara Alam c Taylor b Selman 3

Fargana Hoque Pinky c & b Dottin 8

Nigar Sultana Joty b Deandra Dottin 2

Rumana Ahmed b Deandra Dottin 2

Sanjida Islam b Afy Fletcher 4

Lata Mondal b Deandra Dottin 0

Fahima Khatun not out 3

*Salma Khatun b Dottin 5

Khadiza-Tul Kubra run out 1

Extras (b2, lb1, w4) 7

TOTAL (all out, 14.4 overs) 46

Fall of wickets: 1-6 (Sultana), 2-11 (Alam), 3-19 (Rahman), 4-29 (Hoque Pinky), 5-29 (Sultana Joty), 6-35 (R Ahmed), 7-35 (L Mondal), 8-37 (S Islam), 9-45 (S Khatun), 10-46 (K Tul Kubra)

Bowling: Selman 4-1-12-2, Connell 2-0-4-0, Taylor 2-0-10-1, Dottin 3.4-1-5-5, Fletcher 3-0-12-1.

Result: West Indies won by 60 runs.

Player-of-the-Match: Deandra Dottin.

Toss: Bangladesh.

Umpires: Sue Redfern, Langton Rusere; TV – Shaun George.