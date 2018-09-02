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Tropical Storm Florence poses no threat to Saint Lucia and Eastern Caribbean (6 p.m. weather report)

By Saint Lucia Met Services
September 2, 2018
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AT 5:00 PM TODAY, THE CENTER OF TROPICAL STORM FLORENCE WAS LOCATED ABOUT 1690 MILES OR 2700 KILOMETERS EAST OF THE LESSER ANTILLES.

THIS SYSTEM IS MOVING TOWARD THE WEST NORTHWEST AT 17 MPH OR 28 KM/H.

IT IS EXPECTED TO REMAIN OVER THE OPEN ATLANTIC AND POSE NO THREAT TO THE EASTERN CARIBBEAN.

6:00 PM WEATHER REPORT

DATE: 02ND SEPTEMBER, 2018

FORECASTER: AVLON CHARLERY

PRESENT WEATHER AT HEWANORRA AIRPORT IS PARTLY CLOUDY.

PRESENT WEATHER AT GFL CHARLES AIRPORT IS FAIR.

PRESENT TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT IS 29 C OR 84 F.

TODAY’S MAXIMUM TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT WAS 31 C OR 88 F.

WIND AT HEWANORRA AIRPORT IS BLOWING FROM THE EAST AT 14 MPH OR 22 KM/H.

RAINFALL IN THE 24 HOUR PERIOD THAT ENDED AT 2:00 PM TODAY:

AT HEWANORRA AIRPORT: TRACE AT GFL CHARLES AIRPORT: 1.1 MM

TOTAL RAINFALL FOR THE MONTH OF SEPTEMBER:

AT HEWANORRA AIRPORT: TRACE AT GFL CHARLES AIRPORT: 1.1 MM

SUNRISE TOMORROW: 5:52 AM

SUNSET TOMORROW: 6:14 PM

FORECAST FOR SAINT LUCIA VALID FOR THE NEXT 24 HOURS

WINDS WILL BE BLOWING FROM THE EAST NEAR 16 MPH OR 26 KM/H.

WEATHER: PARTLY CLOUDY TO OCCASIONALLY CLOUDY SKIES WITH A FEW SCATTERED SHOWERS.

MARINE FORECAST FOR SEAS IN A 25 MILE OR 40 KM RADIUS FROM SAINT LUCIA

TIDES FOR CASTRIES HARBOUR: HIGH AT 8:22 PM… LOW AT 3:40 AM

TIDES FOR VIEUX FORT BAY: HIGH AT 9:29 PM… LOW AT 5:07 AM

SEAS: SLIGHT TO MODERATE WITH WAVES 3 TO 5 FEET OR 0.9 TO 1.5 METRES.

FORECAST FOR THE LESSER ANTILLES

FAIR TO OCCASIONALLY CLOUDY SKIES WITH SOME SCATTERED SHOWERS.

TROPICAL WEATHER OUTLOOK

A TROPICAL WAVE IS EXPECTED TO CAUSE SOME CLOUDINESS AND SHOWERS OVER THE LESSER ANTILLES DURING THE NEXT 24 HOURS.

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