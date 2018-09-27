Center of Kirk crosses St. Lucia; tropical storm warning remains in effect for island (advisory #15)

TROPICAL STORM KIRK… ADVISORY #15
11:00 PM 27TH SEPTEMBER 2018
…CENTER OF KIRK CROSSES ST. LUCIA AND MOVES INTO THE EASTERN CARIBBEAN SEA…
A TROPICAL STORM WARNING IS IN EFFECT FOR SAINT LUCIA, BARBADOS, MARTINIQUE, DOMINICA AND GUADELOUPE. A TROPICAL STORM WATCH IS IN EFFECT FOR ST. VINCENT AND THE GRENADINES.
AT 11:00 P.M. TODAY, THE CENTER OF TROPICAL STORM KIRK WAS LOCATED NEAR LATITUDE 13.8 NORTH, LONGITUDE 61.4 WEST OR 25 MILES OR 45 KM WEST OF SAINT LUCIA. THIS SYSTEM IS MOVING TOWARD THE WEST NEAR 12 MPH OR 19 KM/H. ON THE FORECAST TRACK, KIRK’S CENTER WILL MOVE ACROSS THE EASTERN AND CENTRAL CARIBBEAN SEA OVER THE NEXT COUPLE OF DAYS.
MAXIMUM SUSTAINED WINDS ARE NEAR 50 MPH OR 85 KM/H WITH HIGHER GUSTS. GRADUAL WEAKENING IS ANTICIPATED DURING THE NEXT COUPLE OF DAYS WHILE THE SYSTEM MOVES OVER THE EASTERN CARIBBEAN SEA. KIRK IS FORECAST TO BECOME A TROPICAL DEPRESSION FRIDAY NIGHT, AND DEGENERATE INTO A TROUGH OF LOW PRESSURE BY SATURDAY.
TROPICAL STORM FORCE WINDS EXTEND OUTWARD UP TO 150 MILES (240 KM) MAINLY TO THE EAST OF THE CENTER.
SEAS ARE ROUGH AND SMALL CRAFT OPERATORS AND LOCAL FISHERMEN ARE STRONGLY ADVISED TO REMAIN IN PORT TONIGHT AND TOMORROW MORNING.
RESIDENTS ARE ADVISED TO STAY AWAY FROM COASTAL AREAS. RESIDENTS AND MOTORISTS IN AREAS PRONE TO FLOODING AND LANDSLIDES SHOULD
TAKE ALL NECESSARY PRECAUTIONS AGAINST THESE HAZARDS.
RESIDENTS OF SAINT LUCIA AND THE REST OF THE EASTERN CARIBBEAN ISLANDS ARE ASKED TO CLOSELY MONITOR THE PROGRESS OF THIS SYSTEM.
REPEATING THE 11:00 P.M. POSITION OF TROPICAL STORM KIRK, LATITUDE 13.8 NORTH, LONGITUDE 61.4 WEST OR 25 MILES OR 45 KM EAST OF SAINT LUCIA.
KIRK IS MOVING TOWARD THE WEST NEAR 12 MPH OR 19 KM/H.
THE NEXT ADVISORY WILL BE ISSUED AT 2:00 AM LOCAL TIME.
ANDRE JOYEUX
FORECASTER