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6:00 Saint Lucia weather report

By St. Lucia Met Services
September 5, 2018
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6:00 PM WEATHER REPORT
DATE: 05TH SEPTEMBER, 2018
FORECASTER: WEBSTER GAJADHAR

PRESENT WEATHER AT HEWANORRA AIRPORT IS PARTLY CLOUDY AND HAZY.

PRESENT WEATHER AT GFL CHARLES AIRPORT IS PARTLY CLOUDY AND HAZY.

PRESENT TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT IS 30 C OR 86 F.

TODAY’S MAXIMUM TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT WAS 32 C OR 90 F.

WIND AT HEWANORRA AIRPORT IS BLOWING FROM THE EAST AT 16 MPH OR 26 KM/H.

RAINFALL IN THE 24 HOUR PERIOD THAT ENDED AT 2:00 PM TODAY:
AT HEWANORRA AIRPORT: 0.2 MM. AT GFL CHARLES AIRPORT: NIL .

TOTAL RAINFALL FOR THE MONTH OF SEPTEMBER:
AT HEWANORRA AIRPORT: 0.7 MM. AT GFL CHARLES AIRPORT: 5.0 MM.

SUNRISE TOMORROW: 5:52 AM.
SUNSET TOMORROW: 6:11 PM.

FORECAST FOR SAINT LUCIA VALID FOR THE NEXT 24 HOURS

WINDS WILL BE BLOWING FROM BETWEEN THE EAST AND EAST-NORTHEAST NEAR 15 MPH
OR 24 KM/H.

WEATHER: FAIR TO OCCASIONALLY CLOUDY AND HAZY SKIES, WITH A FEW SCATTERED
SHOWERS.

MARINE FORECAST FOR SEAS IN A 25 MILE OR 40 KM RADIUS FROM SAINT LUCIA

TIDES FOR CASTRIES HARBOUR: LOW AT PRESENT…HIGH AT 12:07 AM….LOW AT 7:03 AM.

TIDES FOR VIEUX FORT BAY: LOW AT 6:40 PM…HIGH AT 01:14 AM…LOW AT 8:30 AM.

SEAS: SLIGHT TO MODERATE WITH WAVES 3 TO 6 FEET OR 0.9 TO 1.8 METRES.

FORECAST FOR THE LESSER ANTILLES

FAIR TO OCCASIONALLY CLOUDY AND HAZY SKIES, WITH A FEW SCATTERED SHOWERS.

TROPICAL WEATHER OUTLOOK

WEAK UNSTABLE CONDITIONS IN THE LOWER ATMOSPHERE OVER THE LESSER ANTILLES WILL CAUSE A FEW SCATTERED SHOWERS OVER THE ISLANDS DURING THE NEXT 24 HOURS.

HURRICANE FLORENCE STRENGTHENS INTO A CATEGORY 4 HURRICANE AND CONTINUES TO MOVE SLOWLY NORTHWESTWARD OVER THE CENTRAL ATLANTIC. THIS SYSTEM POSES NO THREAT TO THE LESSER ANTILLES.

A TROPICAL WAVE ASSOCIATED WITH AN AREA OF LOW PRESSURE LOCATED OVER THE EASTERN TROPICAL ATLANTIC IS MOVING SLOWLY WEST-NORTHWESTWARD. THIS SYSTEM IS GRADUALLY BECOMING BETTER ORGANIZED AND A TROPICAL DEPRESSION IS EXPECTED TO FORM DURING THE NEXT COUPLE OF DAYS.

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