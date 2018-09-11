6:00 p.m. St. Lucia weather report

6:00 PM WEATHER REPORT
DATE: 11TH SEPTEMBER, 2018
FORECASTER: WEBSTER GAJADHAR
PRESENT WEATHER AT HEWANORRA AIRPORT IS FAIR.
PRESENT WEATHER AT GFL CHARLES AIRPORT IS FAIR.
PRESENT TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT IS 29 C OR 84 F.
TODAY’S MAXIMUM TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT WAS 33 C OR 91 F.
WIND AT HEWANORRA AIRPORT IS BLOWING FROM THE NORTHEAST AT 10 MPH OR 17 KM/H.
RAINFALL IN THE 24 HOUR PERIOD THAT ENDED AT 2:00 PM TODAY:
AT HEWANORRA AIRPORT: TRACE. AT GFL CHARLES AIRPORT: TRACE.
TOTAL RAINFALL FOR THE MONTH OF SEPTEMBER:
AT HEWANORRA AIRPORT: 3.6 MM AT GFL CHARLES AIRPORT: 5.2 MM.
SUNRISE TOMORROW: 5:52 AM.
SUNSET TOMORROW: 6:07 PM.
FORECAST FOR SAINT LUCIA VALID FOR THE NEXT 24 HOURS
WINDS WILL BE BLOWING FROM BETWEEN THE EAST AND NORTHEAST NEAR 17 MPH OR 28 KM/H, BECOMING LIGHTER AT TIMES.
WEATHER: TONIGHT, FAIR TO PARTLY CLOUDY SKIES WITH A FEW SHOWERS. TOMORROW, PARTLY CLOUDY SKIES BECOMING OCCASIONALLY CLOUDY WITH SOME SCATTERED SHOWERS AND A CHANCE OF ISOLATED THUNDERSTORMS.
MARINE FORECAST FOR SEAS IN A 25 MILE OR 40 KM RADIUS FROM SAINT LUCIA
TIDES FOR CASTRIES HARBOUR: HIGH AT PRESENT…LOW AT 10:54 PM…HIGH AT 5:28 AM.
TIDES FOR VIEUX FORT BAY: HIGH AT 6:02 PM…LOW AT 12:21 AM…HIGH AT 6:35 AM. SEAS: SLIGHT TO MODERATE WITH WAVES 3 TO 5 FEET OR 0.9 TO 1.5 METRES TONIGHT, BECOMING MODERATE WITH WAVES 4 TO 6 FEET OR 1.2 TO 1.8 METRES TOMORROW.
FORECAST FOR THE LESSER ANTILLES
TONIGHT, FAIR TO PARTLY CLOUDY SKIES WITH A FEW SHOWERS. TOMORROW, PARTLY CLOUDY SKIES BECOMING OCCASIONALLY CLOUDY WITH SOME SCATTERED SHOWERS AND A CHANCE OF ISOLATED THUNDERSTORMS.
TROPICAL WEATHER OUTLOOK
OUTER RAIN BANDS AHEAD OF TROPICAL STORM ISAAC WILL BEGIN AFFECTING THE LESSER ANTILLES FROM TOMORROW MORNING.
AT 5:00 PM TODAY, THE CENTER OF TROPICAL STORM ISAAC WAS LOCATED NEAR LATITUDE 14.6 DEGREES NORTH, LONGITUDE 51.3 DEGREES WEST WHICH IS ABOUT 650 MILES OR 1047 KILOMETERS EAST OF SAINT LUCIA. ISAAC IS MOVING TOWARD THE WEST NEAR 17 MPH OR 28 KM/H AND THIS GENERAL MOTION IS EXPECTED TO CONTINUE FOR THE NEXT FEW DAYS. ON THIS FORECAST TRACK, THE CENTER OF ISAAC IS EXPECTED TO MOVE ACROSS THE LESSER ANTILLES, NEAR DOMINICA ON THURSDAY AND CONTINUE INTO THE EASTERN CARIBBEAN SEA BY THE WEEKEND.
MAXIMUM SUSTAINED WINDS ARE NEAR 70 MPH OR 110 KM/H WITH HIGHER GUSTS. ISAAC IS EXPECTED TO BE NEAR HURRICANE STRENGTH WHEN IT MOVES THROUGH THE CENTRAL LESSER ANTILLES, WITH SOME WEAKENING FORECAST AFTERWARD ON FRIDAY AND SATURDAY.
A HURRICANE WATCH HAS BEEN ISSUED FOR GUADELOUPE, MARTINIQUE AND DOMINICA AND A TROPICAL STORM WATCH HAS BEEN ISSUED FOR ANTIGUA, MONTSERRAT AND ST. KITTS AND NEVIS.
A TROPICAL STORM WATCH HAS NOT BEEN ISSUED FOR SAINT LUCIA, HOWEVER RESIDENTS ARE ADVISED TO CLOSELY MONITOR THE PROGRESS OF THIS SYSTEM.
AT 5:00 PM TODAY, THE CENTER OF MAJOR HURRICANE FLORENCE WAS LOCATED NEAR LATITUDE 27.5 DEGREES NORTH, LONGITUDE 67.1 DEGREES WEST OVER THE NORTHWESTERN TROPICAL ATLANTIC. THIS SYSTEM IS EXPECTED TO MOVE NORTHWESTWARD TOWARD THE EASTERN COAST OF THE UNITED STATES DURING THE NEXT FEW DAYS. FLORENCE POSES NO THREAT TO SAINT LUCIA AND THE REST OF THE LESSER ANTILLES.
AT 5:00 PM TODAY, THE CENTER OF HURRICANE HELENE WAS LOCATED NEAR LATITUDE 17.2 DEGREES NORTH, LONGITUDE 34.9 DEGREES WEST OVER THE EASTERN TROPICAL ATLANTIC. THIS SYSTEM IS EXPECTED TO REMAIN OVER THE OPEN ATLANTIC WATERS DURING ITS LIFE CYCLE AND POSE NO THREAT TO SAINT LUCIA AND THE REST OF THE LESSER ANTILLES.