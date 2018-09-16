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6:00 p.m. Saint Lucia weather report

By St. Lucia Met Service
September 16, 2018
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6:00 AM WEATHER REPORT

DATE: 16TH SEPTEMBER, 2018

FORECASTER: VIGIL SALTIBUS

PRESENT WEATHER AT HEWANORRA AIRPORT IS PARTLY CLOUDY AND HAZY.

PRESENT WEATHER AT GFL CHARLES IS FAIR AND HAZY.

PRESENT TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT IS 28 C OR 82 F.

LAST NIGHT’S MINIMUM TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT WAS 28 C OR 82 F.

WIND AT HEWANORRA AIRPORT IS BLOWING FROM THE EAST AT 15 MPH OR 24 KM/H.

RAINFALL IN THE 24 HOUR PERIOD THAT ENDED AT 2:00 AM TODAY:

AT HEWANORRA AIRPORT: 6.2 MM.

TOTAL RAINFALL FOR THE MONTH OF SEPTEMBER:

AT HEWANORRA AIRPORT: 22.8 MM.

SUNSET TODAY: 6:04 PM

SUNRISE TOMORROW: 5:52 AM

FORECAST FOR SAINT LUCIA VALID FOR THE NEXT 24 HOURS

WINDS WILL BE BLOWING FROM BETWEEN EAST AND EAST-SOUTHEAST AT ABOUT 16 MPH OR 26 KM/H.

WEATHER: PARTLY CLOUDY SKIES, OCCASIONALLY BECOMING CLOUDY WITH A FEW SHOWERS AND A LOW TO MODERATE CHANCE OF ISOLATED THUNDERSTORMS.

MARINE FORECAST FOR SEAS IN A 25 MILE OR 40 KM RADIUS FROM SAINT LUCIA

TIDES FOR CASTRIES HARBOUR: HIGH AT 09:16 AM… LOW AT 2:01 PM

TIDES FOR VIEUX FORT BAY: HIGH AT 10:23 AM… LOW AT 3:28 PM

SEAS: MODERATE WITH WAVES 4 TO 6 FEET OR 1.2 TO 1.8 METRES.

FORECAST FOR THE LESSER ANTILLES

PARTLY CLOUDY SKIES, OCCASIONALLY BECOMING CLOUDY WITH SOME SCATTERED SHOWERS AND A CHANCE OF ISOLATED THUNDERSTORMS.

TROPICAL WEATHER OUTLOOK

THE LOWER ATMOSPHERE OVER THE LESSER ANTILLES IS SUFFICIENTLY MOIST AND UNSTABLE TO PRODUCE SOME SHOWERY PERIODS WITH A CHANCE OF ISOLATED THUNDERSTORMS DURING THE NEXT 24 HOURS.

A TROPICAL WAVE LOCATED OVER THE EASTERN TROPICAL ATLANTIC IS MOVING WESTWARD AT ABOUT 17 MPH OR 28 KM/H.

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