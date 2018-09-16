6:00 p.m. Saint Lucia weather report

6:00 AM WEATHER REPORT
DATE: 16TH SEPTEMBER, 2018
FORECASTER: VIGIL SALTIBUS
PRESENT WEATHER AT HEWANORRA AIRPORT IS PARTLY CLOUDY AND HAZY.
PRESENT WEATHER AT GFL CHARLES IS FAIR AND HAZY.
PRESENT TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT IS 28 C OR 82 F.
LAST NIGHT’S MINIMUM TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT WAS 28 C OR 82 F.
WIND AT HEWANORRA AIRPORT IS BLOWING FROM THE EAST AT 15 MPH OR 24 KM/H.
RAINFALL IN THE 24 HOUR PERIOD THAT ENDED AT 2:00 AM TODAY:
AT HEWANORRA AIRPORT: 6.2 MM.
TOTAL RAINFALL FOR THE MONTH OF SEPTEMBER:
AT HEWANORRA AIRPORT: 22.8 MM.
SUNSET TODAY: 6:04 PM
SUNRISE TOMORROW: 5:52 AM
FORECAST FOR SAINT LUCIA VALID FOR THE NEXT 24 HOURS
WINDS WILL BE BLOWING FROM BETWEEN EAST AND EAST-SOUTHEAST AT ABOUT 16 MPH OR 26 KM/H.
WEATHER: PARTLY CLOUDY SKIES, OCCASIONALLY BECOMING CLOUDY WITH A FEW SHOWERS AND A LOW TO MODERATE CHANCE OF ISOLATED THUNDERSTORMS.
MARINE FORECAST FOR SEAS IN A 25 MILE OR 40 KM RADIUS FROM SAINT LUCIA
TIDES FOR CASTRIES HARBOUR: HIGH AT 09:16 AM… LOW AT 2:01 PM
TIDES FOR VIEUX FORT BAY: HIGH AT 10:23 AM… LOW AT 3:28 PM
SEAS: MODERATE WITH WAVES 4 TO 6 FEET OR 1.2 TO 1.8 METRES.
FORECAST FOR THE LESSER ANTILLES
PARTLY CLOUDY SKIES, OCCASIONALLY BECOMING CLOUDY WITH SOME SCATTERED SHOWERS AND A CHANCE OF ISOLATED THUNDERSTORMS.
TROPICAL WEATHER OUTLOOK
THE LOWER ATMOSPHERE OVER THE LESSER ANTILLES IS SUFFICIENTLY MOIST AND UNSTABLE TO PRODUCE SOME SHOWERY PERIODS WITH A CHANCE OF ISOLATED THUNDERSTORMS DURING THE NEXT 24 HOURS.
A TROPICAL WAVE LOCATED OVER THE EASTERN TROPICAL ATLANTIC IS MOVING WESTWARD AT ABOUT 17 MPH OR 28 KM/H.