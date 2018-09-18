6:00 p.m. Saint Lucia weather report

6:00 PM WEATHER REPORT
DATE: 18TH SEPTEMBER, 2018
FORECASTER: VIGIL SALTIBUS
PRESENT WEATHER AT HEWANORRA AIRPORT IS PARTLY CLOUDY AND HAZY.
PRESENT WEATHER AT GFL CHARLES IS PARTLY CLOUDY.
PRESENT TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT IS 29 C OR 84 F.
TODAY’S MAXIMUM TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT WAS 32 C OR 90 F.
WIND AT HEWANORRA AIRPORT IS BLOWING FROM THE EAST AT 12 MPH OR 19 KM/H.
RAINFALL IN THE 24 HOUR PERIOD THAT ENDED AT 2:00 PM TODAY:
AT HEWANORRA AIRPORT: NIL. AT GFL CHARLES AIRPORT: NIL.
TOTAL RAINFALL FOR THE MONTH OF SEPTEMBER:
AT HEWANORRA AIRPORT: 25.1 MM AT GFL CHARLES AIRPORT: 78.5 MM.
SUNRISE TOMORROW: 5:52 AM
SUNSET TOMORROW: 6:02 PM
FORECAST FOR SAINT LUCIA VALID FOR THE NEXT 24 HOURS
WINDS WILL BE BLOWING FROM THE EAST AT ABOUT 18 MPH OR 30 KM/H WITH OCCASIONAL GUSTS.
WEATHER: PARTLY CLOUDY, HAZY AND BREEZY, BECOMING CLOUDY AT TIMES WITH SCATTERED SHOWERS AND A CHANCE OF ISOLATED THUNDERSTORMS.
SMALL CRAFT OPERATORS AND SEA BATHERS ARE ADVISED TO EXERCISE CAUTION DUE TO ABOVE NORMAL SEAS.
MARINE FORECAST FOR SEAS IN A 25 MILE OR 40 KM RADIUS FROM SAINT LUCIA
TIDES FOR CASTRIES HARBOUR: HIGH AT 11:03 PM…LOW AT 6:18 AM.
TIDES FOR VIEUX FORT BAY: HIGH AT 12:10 AM…LOW AT 7:45 AM.
SEAS: MODERATE TO LOCALLY ROUGH WITH WAVES 5 TO 7 FEET OR 1.5 TO 2.1 METRES.
FORECAST FOR THE LESSER ANTILLES
CLOUDY AT TIMES WITH SCATTERED SHOWERS AND A CHANCE OF ISOLATED THUNDERSTORMS MAINLY OVER THE WINDWARD ISLANDS.
TROPICAL WEATHER OUTLOOK
A TROPICAL WAVE IN THE VICINITY OF THE REGION, IS EXPECTED TO CAUSE AN INCREASE IN CLOUDINESS, SHOWERS AND A CHANCE OF ISOLATED THUNDERSTORMS, MAINLY OVER THE SOUTHERN LESSER ANTILLES FROM TONIGHT INTO TOMORROW.
A LARGE PLUME OF SAHARAN DUST IS EXPECTED CAUSE A REDUCTION IN VISIBILITY OVER THE REGION DURING THE NEXT FEW DAYS.