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6:00 p.m. Saint Lucia weather report

By St. Lucia Met Office
September 18, 2018
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6:00 PM WEATHER REPORT

DATE: 18TH SEPTEMBER, 2018

FORECASTER: VIGIL SALTIBUS

PRESENT WEATHER AT HEWANORRA AIRPORT IS PARTLY CLOUDY AND HAZY.

PRESENT WEATHER AT GFL CHARLES IS PARTLY CLOUDY.

PRESENT TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT IS 29 C OR 84 F.

TODAY’S MAXIMUM TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT WAS 32 C OR 90 F.

WIND AT HEWANORRA AIRPORT IS BLOWING FROM THE EAST AT 12 MPH OR 19 KM/H.

RAINFALL IN THE 24 HOUR PERIOD THAT ENDED AT 2:00 PM TODAY:

AT HEWANORRA AIRPORT: NIL. AT GFL CHARLES AIRPORT: NIL.

TOTAL RAINFALL FOR THE MONTH OF SEPTEMBER:

AT HEWANORRA AIRPORT: 25.1 MM AT GFL CHARLES AIRPORT: 78.5 MM.

SUNRISE TOMORROW: 5:52 AM

SUNSET TOMORROW: 6:02 PM

FORECAST FOR SAINT LUCIA VALID FOR THE NEXT 24 HOURS

WINDS WILL BE BLOWING FROM THE EAST AT ABOUT 18 MPH OR 30 KM/H WITH OCCASIONAL GUSTS.

WEATHER: PARTLY CLOUDY, HAZY AND BREEZY, BECOMING CLOUDY AT TIMES WITH SCATTERED SHOWERS AND A CHANCE OF ISOLATED THUNDERSTORMS.

SMALL CRAFT OPERATORS AND SEA BATHERS ARE ADVISED TO EXERCISE CAUTION DUE TO ABOVE NORMAL SEAS.

MARINE FORECAST FOR SEAS IN A 25 MILE OR 40 KM RADIUS FROM SAINT LUCIA

TIDES FOR CASTRIES HARBOUR: HIGH AT 11:03 PM…LOW AT 6:18 AM.

TIDES FOR VIEUX FORT BAY: HIGH AT 12:10 AM…LOW AT 7:45 AM.

SEAS: MODERATE TO LOCALLY ROUGH WITH WAVES 5 TO 7 FEET OR 1.5 TO 2.1 METRES.

FORECAST FOR THE LESSER ANTILLES

CLOUDY AT TIMES WITH SCATTERED SHOWERS AND A CHANCE OF ISOLATED THUNDERSTORMS MAINLY OVER THE WINDWARD ISLANDS.

TROPICAL WEATHER OUTLOOK

A TROPICAL WAVE IN THE VICINITY OF THE REGION, IS EXPECTED TO CAUSE AN INCREASE IN CLOUDINESS, SHOWERS AND A CHANCE OF ISOLATED THUNDERSTORMS, MAINLY OVER THE SOUTHERN LESSER ANTILLES FROM TONIGHT INTO TOMORROW.

A LARGE PLUME OF SAHARAN DUST IS EXPECTED CAUSE A REDUCTION IN VISIBILITY OVER THE REGION DURING THE NEXT FEW DAYS.

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