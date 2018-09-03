6:00 p.m. Saint Lucia weather report

6:00 PM WEATHER REPORT
DATE: 03RD SEPTEMBER, 2018
FORECASTER: EMMANUEL DESCARTES
PRESENT WEATHER AT HEWANORRA AIRPORT IS PARTLY CLOUDY.
PRESENT WEATHER AT GFL CHARLES AIRPORT IS PARTLY CLOUDY.
PRESENT TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT IS 29 C OR 84 F.
TODAY’S MAXIMUM TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT WAS 32 C OR 90 F.
WIND AT HEWANORRA AIRPORT IS BLOWING FROM THE EAST AT 16 MPH OR 26 KM/H.
RAINFALL IN THE 24 HOUR PERIOD THAT ENDED AT 2:00 PM TODAY:
AT HEWANORRA AIRPORT: TRACE. AT GFL CHARLES AIRPORT: TRACE
TOTAL RAINFALL FOR THE MONTH OF SEPTEMBER:
AT HEWANORRA AIRPORT: TRACE. AT GFL CHARLES AIRPORT: 1.1 MM.
SUNRISE TOMORROW: 5:52 AM.
SUNSET TOMORROW: 6:13 PM.
FORECAST FOR SAINT LUCIA VALID FOR THE NEXT 24 HOURS
WINDS WILL BE BLOWING FROM THE EAST NEAR 17 MPH OR 28 KM/H.
WEATHER: FAIR SKIES BECOMING CLOUDY AT TIMES WITH A FEW SCATTERED SHOWERS.
MARINE FORECAST FOR SEAS IN A 25 MILE OR 40 KM RADIUS FROM SAINT LUCIA
TIDES FOR CASTRIES HARBOUR: HIGH AT 9:31 PM…LOW AT 04:48 AM.
TIDES FOR VIEUX FORT BAY: HIGH AT 10:38 PM…LOW AT 06:25 AM.
SEAS: SLIGHT TO MODERATE WITH WAVES 3 TO 5 FEET OR 0.9 TO 1.5 METRES.
FORECAST FOR THE LESSER ANTILLES
FAIR TO OCCASIONALLY CLOUDY SKIES WITH A FEW SCATTERED SHOWERS.
TROPICAL WEATHER OUTLOOK
WEAK UNSTABLE CONDITIONS TRAILING A TROPICAL WAVE WILL CONTINUE TO CAUSE A FEW SCATTERED SHOWERS OVER THE LESSER ANTILLES DURING THE NEXT 24 HOURS.
AT 5:00 PM TODAY, THE CENTER OF TROPICAL STORM GORDON WAS LOCATED ABOUT 50 MILES OR 85 KILOMETERS WEST SOUTHWEST OF FORT MYERS IN FLORIDA. FURTHER EAST, THE CENTER OF TROPICAL STORM FLORENCE WAS LOCATED ABOUT 1435 MILES OR 2310 KILOMETERS EAST NORTHEAST OF THE LESSER ANTILLES. THESE SYSTEMS POSE NO THREAT TO THE REGION.
A TROPICAL WAVE LOCATED NEAR THE WEST COAST OF AFRICA IS PRODUCING A LARGE AREA OF DISORGANIZED SHOWERS AND THUNDERSTORMS. SOME SLOW DEVELOPMENT OF THIS SYSTEM IS POSSIBLE DURING THE NEXT SEVERAL DAYS WHILE IT MOVES WESTWARD TO WEST NORTHWESTWARD ACROSS THE EASTERN TROPICAL ATLANTIC.