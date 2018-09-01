Don't Miss
St. Lucia News Online, the #1 online newspaper in Saint Lucia, connect with over 400,000 unique visitors

6:00 p.m. Saint Lucia weather report

By St. Lucia Met Services
September 1, 2018
Share
Tweet
Pin
+1
Share
0 Shares

6:00 PM WEATHER REPORT

DATE: 01ST SEPTEMBER, 2018

FORECASTER: MACLEAN JN BAPTISTE

PRESENT WEATHER AT HEWANORRA AIRPORT IS PARTLY CLOUDY.

PRESENT WEATHER AT GFL CHARLES AIRPORT IS FAIR.

PRESENT TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT IS 31 C OR 88 F.

TODAY’S MAXIMUM TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT WAS 26 C OR 79 F.

WIND AT HEWANORRA AIRPORT IS BLOWING FROM THE EAST AT 17 MPH OR 28 KM/H.

RAINFALL IN THE 24 HOUR PERIOD THAT ENDED AT 2:00 PM TODAY:

AT HEWANORRA AIRPORT: 3.4 MM AT GFL CHARLES: 0.7 MM

TOTAL RAINFALL FOR THE MONTH OF SEPTEMBER:

AT HEWANORRA AIRPORT: NIL AT GFL CHARLES: NIL

SUNRISE TOMORROW: 5:52 AM

SUNSET TOMORROW: 6:14 PM

FORECAST FOR SAINT LUCIA VALID FOR THE NEXT 24 HOURS

WINDS WILL BE BLOWING FROM BETWEEN THE EAST-NORTHEAST AND EAST NEAR 16 MPH OR 26 KM/H.

WEATHER: GENERALLY FAIR SKIES, OCCASIONALLY BECOMING CLOUDY WITH A FEW SHOWERS.

MARINE FORECAST FOR SEAS IN A 25 MILE OR 40 KM RADIUS FROM SAINT LUCIA

TIDES FOR CASTRIES HARBOUR: HIGH AT 7:28 PM… LOW AT 2:22 AM.

TIDES FOR VIEUX FORT BAY: HIGH AT 8:35 PM… LOW AT 3:49 AM.

SEAS: SLIGHT TO MODERATE WITH WAVES 3 TO 5 FEET OR 0.9 TO 1.5 METRES.

FORECAST FOR THE LESSER ANTILLES

GENERALLY FAIR SKIES, OCCASIONALLY BECOMING CLOUDY WITH A FEW SCATTERED SHOWERS.

TROPICAL WEATHER OUTLOOK

A TROPICAL WAVE LOCATED A FEW HUNDRED MILES EAST OF THE LESSER ANTILLES IS MOVING WESTWARD NEAR 23 MPH OR 37 KM/H. THIS SYSTEM IS EXPECTED TO BRING INCREASED CLOUDINESS AND SHOWERS OVER THE ISLANDS BY TOMORROW.

AT 5:00 PM TODAY, THE CENTER OF TROPICAL STORM FLORENCE WAS LOCATED ABOUT 1837 MILES OR 2956 KILOMETERS EAST OF THE LESSER ANTILLES. THIS SYSTEM IN MOVING TOWARD THE WEST NORTHWEST AT 16 MPH OR 26 KM/H. IT IS EXPECTED TO REMAIN OVER THE OPEN ATLANTIC AND POSE NO THREAT TO THE EASTERN CARIBBEAN.

(0)(0)
This article was posted in its entirety as received by stlucianewsonline.com. This media house does not correct any spelling or grammatical error within press releases and commentaries. The views expressed therein are not necessarily those of stlucianewsonline.com, its sponsors or advertisers.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.