6:00 p.m. Saint Lucia weather report

6:00 PM WEATHER REPORT
DATE: 01ST SEPTEMBER, 2018
FORECASTER: MACLEAN JN BAPTISTE
PRESENT WEATHER AT HEWANORRA AIRPORT IS PARTLY CLOUDY.
PRESENT WEATHER AT GFL CHARLES AIRPORT IS FAIR.
PRESENT TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT IS 31 C OR 88 F.
TODAY’S MAXIMUM TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT WAS 26 C OR 79 F.
WIND AT HEWANORRA AIRPORT IS BLOWING FROM THE EAST AT 17 MPH OR 28 KM/H.
RAINFALL IN THE 24 HOUR PERIOD THAT ENDED AT 2:00 PM TODAY:
AT HEWANORRA AIRPORT: 3.4 MM AT GFL CHARLES: 0.7 MM
TOTAL RAINFALL FOR THE MONTH OF SEPTEMBER:
AT HEWANORRA AIRPORT: NIL AT GFL CHARLES: NIL
SUNRISE TOMORROW: 5:52 AM
SUNSET TOMORROW: 6:14 PM
FORECAST FOR SAINT LUCIA VALID FOR THE NEXT 24 HOURS
WINDS WILL BE BLOWING FROM BETWEEN THE EAST-NORTHEAST AND EAST NEAR 16 MPH OR 26 KM/H.
WEATHER: GENERALLY FAIR SKIES, OCCASIONALLY BECOMING CLOUDY WITH A FEW SHOWERS.
MARINE FORECAST FOR SEAS IN A 25 MILE OR 40 KM RADIUS FROM SAINT LUCIA
TIDES FOR CASTRIES HARBOUR: HIGH AT 7:28 PM… LOW AT 2:22 AM.
TIDES FOR VIEUX FORT BAY: HIGH AT 8:35 PM… LOW AT 3:49 AM.
SEAS: SLIGHT TO MODERATE WITH WAVES 3 TO 5 FEET OR 0.9 TO 1.5 METRES.
FORECAST FOR THE LESSER ANTILLES
GENERALLY FAIR SKIES, OCCASIONALLY BECOMING CLOUDY WITH A FEW SCATTERED SHOWERS.
TROPICAL WEATHER OUTLOOK
A TROPICAL WAVE LOCATED A FEW HUNDRED MILES EAST OF THE LESSER ANTILLES IS MOVING WESTWARD NEAR 23 MPH OR 37 KM/H. THIS SYSTEM IS EXPECTED TO BRING INCREASED CLOUDINESS AND SHOWERS OVER THE ISLANDS BY TOMORROW.
AT 5:00 PM TODAY, THE CENTER OF TROPICAL STORM FLORENCE WAS LOCATED ABOUT 1837 MILES OR 2956 KILOMETERS EAST OF THE LESSER ANTILLES. THIS SYSTEM IN MOVING TOWARD THE WEST NORTHWEST AT 16 MPH OR 26 KM/H. IT IS EXPECTED TO REMAIN OVER THE OPEN ATLANTIC AND POSE NO THREAT TO THE EASTERN CARIBBEAN.