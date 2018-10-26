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6:00 a.m. Saint Lucia weather report

By Saint Lucia Met
October 26, 2018

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6:00 AM WEATHER REPORT

DATE: 26TH OCTOBER, 2018

FORECASTER: MACLEAN JN BAPTISTE

PRESENT WEATHER AT HEWANORRA AIRPORT IS FAIR.

PRESENT WEATHER AT GFL CHARLES AIRPORT IS FAIR.

PRESENT TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT IS 23 C OR 73 F.

LAST NIGHT’S MINIMUM TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT WAS 23 C OR 73 F.

WIND AT HEWANORRA AIRPORT IS BLOWING FROM THE NORTH-NORTHEAST AT 6 MPH OR 9 KM/H.

RAINFALL IN THE 24 HOUR PERIOD THAT ENDED AT 2:00 AM TODAY:

AT HEWANORRA AIRPORT: NIL

TOTAL RAINFALL FOR THE MONTH OF OCTOBER SO FAR:

AT HEWANORRA AIRPORT: 222.8 MM.

SUNSET TODAY: 5:38 PM

SUNRISE TOMORROW: 5:57 AM

FORECAST FOR SAINT LUCIA VALID FOR THE NEXT 24 HOURS

WINDS WILL BE BLOWING FROM BETWEEN THE NORTHEAST AND EAST AT ABOUT 10 MPH OR 17 KM/H, BECOMING LIGHTER AT TIMES.

WEATHER: GENERALLY FAIR.

MARINE FORECAST FOR SEAS IN A 25 MILE OR 40 KM RADIUS FROM SAINT LUCIA

TIDES FOR CASTRIES HARBOUR: LOW AT 09:58 AM…HIGH AT 4:21 PM.

TIDES FOR VIEUX FORT BAY: LOW AT 11:25 AM…HIGH AT 5:28 PM.

SEAS: SLIGHT WITH WAVES 2 TO 4 FEET OR 0.6 TO 1.2 METRES.

FORECAST FOR THE LESSER ANTILLES

FAIR TO PARTLY CLOUDY SKIES WITH A FEW ISOLATED SHOWERS.

TROPICAL WEATHER OUTLOOK

SHOWERS AND THUNDERSTORMS ARE GRADUALLY BECOMING BETTER ORGANIZED IN ASSOCIATION WITH A LOW PRESSURE SYSTEM, LOCATED 1000 MILES EAST-NORTHEAST OF THE NORTHERN LEEWARD ISLANDS. HOWEVER, RECENT SATELLITE DATA INDICATE THAT THE CIRCULATION IS ELONGATED AND THE CENTER IS NOT WELL DEFINED. THE SYSTEM IS EXPECTED TO DEVELOP INTO A TROPICAL OR SUBTROPICAL STORM BY EARLY NEXT WEEK, AS IT CONTINUES TO MOVE FURTHER AWAY FROM THE LESSER ANTILLES.

A TROPICAL WAVE LOCATED OVER THE CENTRAL TROPICAL ATLANTIC IS MOVING WESTWARD AT ABOUT 8 MPH OR 13 KM/H.

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