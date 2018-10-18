6:00 a.m. Saint Lucia weather report

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6:00 AM WEATHER REPORT
DATE: 18TH OCTOBER, 2018
FORECASTER: VIGIL SALTIBUS
PRESENT WEATHER AT HEWANORRA AIRPORT IS CLOUDY WITH SHOWERS NEARBY.
PRESENT WEATHER AT GFL CHARLES AIRPORT IS CLOUDY WITH SHOWERS NEARBY.
PRESENT TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT IS 28 C OR 82 F.
LAST NIGHT’S MINIMUM TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT WAS 25 C OR 77 F.
WIND AT HEWANORRA AIRPORT IS BLOWING FROM THE EAST AT 23 MPH OR 37 KM/H.
RAINFALL IN THE 24 HOUR PERIOD THAT ENDED AT 2:00 AM TODAY:
AT HEWANORRA AIRPORT: 29.6 MM.
TOTAL RAINFALL FOR THE MONTH OF OCTOBER SO FAR:
AT HEWANORRA AIRPORT: 95.9 MM.
SUNSET TODAY: 5:42 PM
SUNRISE TOMORROW: 5:55 AM.
FORECAST FOR SAINT LUCIA VALID FOR THE NEXT 24 HOURS
WINDS WILL BE BLOWING FROM THE EAST AT ABOUT 20 MPH OR 31 KM/H, WITH GUSTS NEAR SHOWERS.
WEATHER: GENERALLY CLOUDY SKIES WITH SCATTERED SHOWERS, SOME OF WHICH MAY BE HEAVY, AND A CHANCE OF THUNDERSTORMS.
PERSONS IN AREAS PRONE TO FLOODING AND LANDSLIDES ARE ADVISED TO REMAIN VIGILANT AND CONTINUE TO EXERCISE CAUTION.
MARINE FORECAST FOR SEAS IN A 25 MILE OR 40 KM RADIUS FROM SAINT LUCIA
TIDES FOR CASTRIES HARBOUR: LOW AT 5:32 AM…HIGH AT 12:09 PM.
TIDES FOR VIEUX FORT BAY: LOW AT 6:59 AM…HIGH AT 01:16 PM.
SEAS: MODERATE TO LOCALLY ROUGH WITH WAVES 5 TO 7 FEET OR 1.5 TO 2.1 METRES.
SMALL CRAFT OPERATORS AND SEA BATHERS ARE ADVISED TO EXERCISE CAUTION DUE TO ABOVE NORMAL SEAS.
FORECAST FOR THE LESSER ANTILLES
OVER THE CENTRAL WINDWARD ISLANDS AND AREAS FURTHER SOUTH, GENERALLY CLOUDY SKIES WITH SCATTERED SHOWERS AND ISOLATED THUNDERSTORMS. ELSEWHERE, PARTLY CLOUDY SKIES OCCASIONALLY BECOMING CLOUDY WITH SCATTERED SHOWERS.
TROPICAL WEATHER OUTLOOK
LINGERING MOISTURE AND INSTABILITY WILL CONTINUE TO PRODUCE PERIODS OF CLOUDINESS, SHOWERS AND THUNDERSTORMS ACROSS THE LESSER ANTILLES DURING THE NEXT FEW DAYS.
ANOTHER TROPICAL WAVE LOCATED OVER THE CENTRAL TROPICAL ATLANTIC IS MOVING WESTWARD NEAR 12 MPH OR 19 KM/H.
TROPICAL CYCLONE FORMATION IS NOT EXPECTED OVER THE TROPICAL ATLANTIC DURING THE NEXT FIVE DAYS.