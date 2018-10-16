6:00 a.m. Saint Lucia weather report

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6:00 AM WEATHER REPORT
DATE: 16TH OCTOBER, 2018
FORECASTER: VIGIL SALTIBUS
PRESENT WEATHER AT HEWANORRA AIRPORT IS PARTLY CLOUDY WITH LIGHT SHOWERS.
PRESENT WEATHER AT GFL CHARLES AIRPORT IS PARTLY CLOUDY WITH LIGHT SHOWERS.
PRESENT TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT IS 27 C OR 81 F.
LAST NIGHT’S MINIMUM TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT WAS 26 C OR 79 F.
WIND AT HEWANORRA AIRPORT IS BLOWING FROM THE EAST AT 18 MPH OR 30 KM/H.
RAINFALL IN THE 24 HOUR PERIOD THAT ENDED AT 2:00 AM TODAY:
AT HEWANORRA AIRPORT: NIL.
TOTAL RAINFALL FOR THE MONTH OF OCTOBER SO FAR:
AT HEWANORRA AIRPORT: 62.4 MM.
SUNSET TODAY: 5:43 PM
SUNRISE TOMORROW: 5:55 AM.
FORECAST FOR SAINT LUCIA VALID FOR THE NEXT 24 HOURS
WINDS WILL BE BLOWING FROM THE EAST AT ABOUT 20 MPH OR 31 KM/H WITH A FEW GUSTS.
WEATHER: PARTLY CLOUDY AND BREEZY WITH A FEW SHOWERS THIS MORNING BECOMING INCREASINGLY CLOUDY WITH OCCASIONAL MODERATE TO HEAVY SHOWERS AND A CHANCE THUNDERSTORMS BY THIS AFTERNOON INTO TONIGHT.
RESIDENTS AND MOTORISTS IN AREAS PRONE TO FLOODING AND/OR LANDSLIDES ARE ADVISED TO BE VIGILANT TO EXERCISE CAUTION.
MARINE FORECAST FOR SEAS IN A 25 MILE OR 40 KM RADIUS FROM SAINT LUCIA
TIDES FOR CASTRIES HARBOUR: HIGH AT 09:56 AM… LOW AT 2:28 PM.
TIDES FOR VIEUX FORT BAY: HIGH AT 11:03 AM… LOW AT 3:55 PM.
SEAS: MODERATE WITH WAVES 4 TO 6 FEET OR 1.2 TO 1.8 METRES.
FORECAST FOR THE LESSER ANTILLES
PARTLY CLOUDY AND BREEZY BECOMING CLOUDY AT TIMES WITH SCATTERED SHOWERS AND THUNDERSTORMS.
TROPICAL WEATHER OUTLOOK
TWO TROPICAL WAVES IN CLOSE PROXIMITY TO THE LESSER ANTILLES ARE MOVING WESTWARD NEAR 17 MPH OR 28 KM/H. THESES WAVES ARE EXPECTED TO GENERATE AN INCREASE IN SHOWER ACTIVITY AND SCATTERED THUNDERSTORMS OVER THE LESSER ANTILLES FROM TODAY TUESDAY THROUGH TO WEDNESDAY.