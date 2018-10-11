6:00 a.m. Saint Lucia weather report

Share This On:
6:00 AM WEATHER REPORT
DATE: 11TH OCTOBER, 2018
FORECASTER: MACLEAN JN BAPTISTE
PRESENT WEATHER AT HEWANORRA AIRPORT IS CLOUDY WITH LIGHT RAIN.
PRESENT WEATHER AT GFL CHARLES AIRPORT IS CLOUDY WITH SHOWERS NEARBY.
PRESENT TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT IS 25 C OR 77 F.
LAST NIGHT’S MINIMUM TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT WAS 25 C OR 77 F.
WIND AT HEWANORRA AIRPORT IS BLOWING FROM THE EAST AT 13 MPH OR 20 KM/H.
RAINFALL IN THE 24 HOUR PERIOD THAT ENDED AT 2:00 AM TODAY:
AT HEWANORRA AIRPORT: 2.0 MM.
TOTAL RAINFALL FOR THE MONTH OF OCTOBER SO FAR:
AT HEWANORRA AIRPORT: 49.4 MM.
SUNSET TODAY: 5:46 PM. SUNRISE TOMORROW: 5:54 AM.
FORECAST FOR SAINT LUCIA VALID FOR THE NEXT 24 HOURS
WINDS WILL BE BLOWING FROM BETWEEN THE EAST AND EAST-SOUTHEAST AT ABOUT 14 MPH OR 22 KM/H.
WEATHER: PARTLY CLOUDY TO CLOUDY AT TIMES WITH SOME SCATTERED SHOWERS AND A CHANCE OF ISOLATED THUNDERSTORMS.
MARINE FORECAST FOR SEAS IN A 25 MILE OR 40 KM RADIUS FROM SAINT LUCIA
TIDES FOR CASTRIES HARBOUR: LOW AT 10:30 AM…HIGH AT 4:50 PM.
TIDES FOR VIEUX FORT BAY: HIGH AT 6:22 AM…LOW AT 11:57 AM.
SEAS: SLIGHT TO MODERATE WITH WAVES 3 TO 5 FEET OR 0.9 TO 1.5 METRES.
FORECAST FOR THE LESSER ANTILLES
PARTLY CLOUDY TO CLOUDY AT TIMES WITH SCATTERED SHOWERS AND A CHANCE OF ISOLATED THUNDERSTORMS MAINLY OVER THE WINDWARD ISLANDS.
TROPICAL WEATHER OUTLOOK
UNSTABLE CONDITIONS OVER THE SOUTHERN PORTION OF THE LESSER ANTILLES WILL CONTINUE TO PRODUCE SOME CLOUDINESS, SHOWERS AND ISOLATED THUNDERSTORMS OVER THAT AREA DURING THE NEXT 24 HOURS.
A TROPICAL WAVE LOCATED OVER THE WESTERN TROPICAL ATLANTIC IS MOVING WESTWARD AT ABOUT 12 MPH OR 19 KM/H. THIS WAVE IS EXPECTED TO START AFFECTING THE REGION BY FRIDAY.
AT 5:00 AM TODAY, THE CENTER OF TROPICAL STORM NADINE WAS LOCATED NEAR LATITUDE 14.1 NORTH, LONGITUDE 33.3 WEST. THE STORM IS MOVING TOWARD THE NORTHWEST NEAR 8 MPH OR 13 KM/H. MAXIMUM SUSTAINED WINDS REMAIN NEAR 65 MPH OR 100 KM/H WITH HIGHER GUSTS. GRADUAL WEAKENING IS EXPECTED DURING THE NEXT COUPLE OF DAYS AND NADINE IS FORECAST TO DEGENERATE INTO A TROUGH OF LOW PRESSURE OVER THE WEEKEND. THIS SYSTEM IS NOT EXPECTED TO POSE A THREAT TO SAINT LUCIA OR THE LESSER ANTILLES.