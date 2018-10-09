6:00 a.m. Saint Lucia weather report

6:00 AM WEATHER REPORT
DATE: 09TH OCTOBER, 2018
FORECASTER: WEBSTER GAJADHAR
PRESENT WEATHER AT HEWANORRA AIRPORT IS CLOUDY.
PRESENT WEATHER AT GFL CHARLES AIRPORT IS CLOUDY.
PRESENT TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT IS 28 C OR 82 F.
LAST NIGHT’S MINIMUM TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT WAS 27 C OR 81 F.
WIND AT HEWANORRA AIRPORT IS BLOWING FROM THE EAST AT 14 MPH OR 22 KM/H.
RAINFALL IN THE 24 HOUR PERIOD THAT ENDED AT 2:00 AM TODAY:
AT HEWANORRA AIRPORT: 9.9 MM.
TOTAL RAINFALL FOR THE MONTH OF OCTOBER SO FAR:
AT HEWANORRA AIRPORT: 47.4 MM.
SUNSET TODAY: 5:48 PM.
SUNRISE TOMORROW: 5:54 AM.
FORECAST FOR SAINT LUCIA VALID FOR THE NEXT 24 HOURS
WINDS WILL BE BLOWING FROM THE EAST AT ABOUT 18 MPH OR 30 KM/H.
WEATHER: PARTLY CLOUDY, OCCASIONALLY BECOMING CLOUDY, WITH A FEW SCATTERED SHOWERS.
MARINE FORECAST FOR SEAS IN A 25 MILE OR 40 KM RADIUS FROM SAINT LUCIA
TIDES FOR CASTRIES HARBOUR: LOW AT 9:19 AM…HIGH AT 3:43 PM.
TIDES FOR VIEUX FORT BAY: LOW AT 10:46 AM…HIGH AT 4:50 PM.
SEAS: MODERATE WITH WAVES 4 TO 6 FEET OR 1.2 TO 1.8 METRES.
FORECAST FOR THE LESSER ANTILLES
PARTLY CLOUDY TO CLOUDY AT TIMES WITH SOME SCATTERED SHOWERS AND ISOLATED THUNDERSTORMS OVER THE SOUTHERN WINDWARD ISLANDS. ELSEWHERE, FAIR TO PARTLY CLOUDY WITH A FEW SCATTERED SHOWERS.
TROPICAL WEATHER OUTLOOK
MOIST AND UNSTABLE CONDITIONS LINGERING OVER THE REGION WILL CONTINUE TO CAUSE SOME CLOUDINESS, SHOWERS AND ISOLATED THUNDERSTORMS MAINLY OVER THE SOUTHERN ISLANDS OF THE LESSER ANTILLES TODAY.
A TROPICAL WAVE LOCATED OVER THE CENTRAL TROPICAL ATLANTIC IS MOVING WESTWARD AT ABOUT 15 MPH OR 24 KM/H. THIS WAVE IS EXPECTED TO AFFECT THE REGION FROM THURSDAY INTO FRIDAY.
…TROPICAL DEPRESSION FIFTEEN FORMS OVER THE EASTERN TROPICAL ATLANTIC…AT 6:00 AM TODAY, THE CENTER OF TROPICAL DEPRESSION FIFTEEN WAS LOCATED NEAR LATITUDE 10.3 NORTH, LONGITUDE 29.7 WEST. THE DEPRESSION IS MOVING TOWARD THE WEST-NORTHWEST NEAR 12 MPH OR 19 KM/H. A TURN TO THE NORTHWEST IS EXPECTED TONIGHT AND THAT GENERAL MOTION SHOULD CONTINUE ON WEDNESDAY AND THURSDAY.MAXIMUM SUSTAINED WINDS ARE NEAR 35 MPH OR 55 KM/H WITH HIGHER GUSTS. SOME STRENGTHENING IS FORECAST DURING THE NEXT 48 HOURS, AND THE SYSTEM IS EXPECTED TO BECOME A TROPICAL STORM BY TONIGHT. THIS SYSTEM IS NOT EXPECTED TO POSE A THREAT TO SAINT LUCIA OR THE LESSER ANTILLES.