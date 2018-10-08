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6:00 a.m. Saint Lucia weather report

By Saint Lucia Met
October 8, 2018
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6:00 AM WEATHER REPORT
DATE: 08TH OCTOBER, 2018
FORECASTER: ANDRE JOYEUX

PRESENT WEATHER AT HEWANORRA AIRPORT IS CLOUDY.

PRESENT WEATHER AT GFL CHARLES AIRPORT IS CLOUDY WITH RECENT SHOWERS.

PRESENT TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT IS 27 C OR 81 F.

LAST NIGHT’S MINIMUM TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT WAS 25 C OR 77 F.

WIND AT HEWANORRA AIRPORT IS BLOWING FROM THE EAST SOUTHEAST AT 18 MPH OR 30 KM/H.

RAINFALL IN THE 24 HOUR PERIOD THAT ENDED AT 2:00 AM TODAY:

AT HEWANORRA AIRPORT: 10.4 MM.

TOTAL RAINFALL FOR THE MONTH OF OCTOBER SO FAR:

AT HEWANORRA AIRPORT: 37.5 MM.

SUNSET TODAY: 5:49 PM

SUNRISE TOMORROW: 5:53 AM.

FORECAST FOR SAINT LUCIA VALID FOR THE NEXT 24 HOURS

WINDS WILL BE BLOWING FROM THE EAST AT ABOUT 17 MPH OR 28 KM/H.

WEATHER: PARTLY CLOUDY TO CLOUDY SKIES WITH SOME SCATTERED SHOWERS.

MARINE FORECAST FOR SEAS IN A 25 MILE OR 40 KM RADIUS FROM SAINT LUCIA

TIDES FOR CASTRIES HARBOUR: LOW AT 8:42 AM… HIGH AT 3:10 PM.

TIDES FOR VIEUX FORT BAY:   LOW AT 10:09 AM… HIGH AT 4:17 PM.

SEAS: SLIGHT TO MODERATE WITH WAVES AND 3 TO 5 FEET OR 0.9 TO 1.5 METRES.
FORECAST FOR THE LESSER ANTILLES

PARTLY CLOUDY TO CLOUDY WITH SOME SCATTERED SHOWERS.

TROPICAL WEATHER OUTLOOK

MOISTURE AND INSTABILITY IN THE WAKE OF A TROPICAL WAVE WILL CONTINUE TO  GENERATE CLOUDINESS AND SHOWER ACTIVITY OVER THE EASTERN CARIBBEAN REGION DURING THIS MORNING, WITH AN IMPROVEMENT IN THE WEATHER LATER DURING THE DAY. TWO OTHER TROPICAL WAVES LOCATED OVER THE CENTRAL AND FAR EASTERN TROPICAL ATLANTIC ARE MOVING WESTWARD AT ABOUT 15 MPH OR 24 KM/H.

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