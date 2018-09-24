6:00 a.m. Saint Lucia weather report

6:00 AM WEATHER REPORT
DATE: 24TH SEPTEMBER, 2018
FORECASTER: AVLON CHARLERY
PRESENT WEATHER AT HEWANORRA AIRPORT IS PARTLY CLOUDY.
PRESENT WEATHER AT GFL CHARLES AIRPORT IS FAIR.
PRESENT TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT IS 28 C OR 82 F.
LAST NIGHT’S MINIMUM TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT WAS 28 C OR 82 F.
WIND AT HEWANORRA AIRPORT IS BLOWING FROM THE EAST SOUTHEAST AT 12 MPH OR 19 KM/H.
RAINFALL IN THE 24 HOUR PERIOD THAT ENDED AT 2:00 AM TODAY:
AT HEWANORRA AIRPORT: NIL.
TOTAL RAINFALL FOR THE MONTH OF SEPTEMBER:
AT HEWANORRA AIRPORT: 41.8 MM.
SUNSET TODAY: 5:58 PM
SUNRISE TOMORROW: 5:53 AM
FORECAST FOR SAINT LUCIA VALID FOR THE NEXT 24 HOURS
WINDS WILL BE BLOWING FROM THE EAST AT ABOUT 14 MPH OR 22 KM/H BECOMING LIGHTER AT TIMES.
WEATHER: FAIR SKIES, BECOMING OCCASIONALLY CLOUDY WITH A FEW SHOWERS.
MARINE FORECAST FOR SEAS IN A 25 MILE OR 40 KM RADIUS FROM SAINT LUCIA
TIDES FOR CASTRIES HARBOUR: LOW AT 09:10 AM… HIGH AT 3:28 PM.
TIDES FOR VIEUX FORT BAY: LOW AT 10:37 AM… HIGH AT 4:35 PM.
SEAS: SLIGHT TO MODERATE WITH WAVES 4 TO 6 FEET 1.2 TO 1.8 METRES.
FORECAST FOR THE LESSER ANTILLES
FAIR SKIES, OCCASIONALLY BECOMING CLOUDY WITH SOME SCATTERED SHOWERS AND A CHANCE OF ISOLATED THUNDERSTORMS.
TROPICAL WEATHER OUTLOOK
A TROPICAL WAVE LOCATED ABOUT 700 MILES OR 1200 KILOMETERS EAST OF SAINT LUCIA, IS MOVING WESTWARD AT ABOUT 14 MPH OR 22 KM/H. THIS WAVE IS EXPECTED TO GET TO THE ISLANDS BY TUESDAY EVENING.
AT 5:00 AM TODAY, THE CENTER OF TROPICAL DEPRESSION KIRK WAS LOCATED NEAR LATITUDE 9.5 DEGREES NORTH, LONGITUDE 37.4 DEGREES WEST, WHICH IS ABOUT 1624 MILES OR 2600 KILOMETERS EAST SOUTHEAST OF SAINT LUCIA. KIRK IS MOVING TOWARDS THE WEST NEAR 24 MPH OR 39 KM/H.. A DECREASE IN THE FORWARD SPEED IS EXPECTED BY WEDNESDAY. MAXIMUM SUSTAINED WINDS ARE NEAR 35 MPH OR 55 KM/H. SOME STRENGTHENING IS EXPECTED OVER THE NEXT DAY OR TWO AS THE SYSTEM MOVES CLOSER TO THE ISLANDS.