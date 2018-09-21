6:00 a.m. Saint Lucia weather report

6:00 AM WEATHER REPORT
DATE: 21ST SEPTEMBER, 2018
FORECASTER: ANDRE JOYEUX
PRESENT WEATHER AT HEWANORRA AIRPORT IS PARTLY CLOUDY AND HAZY.
PRESENT WEATHER AT GFL CHARLES AIRPORT IS PARTLY CLOUDY AND HAZY.
PRESENT TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT IS 28 C OR 82 F.
LAST NIGHT’S MINIMUM TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT WAS 27 C OR 81 F.
WIND AT HEWANORRA AIRPORT IS BLOWING FROM THE EAST AT 15 MPH OR 28 KM/H.
RAINFALL IN THE 24 HOUR PERIOD THAT ENDED AT 2:00 AM TODAY:
AT HEWANORRA AIRPORT: 0.3 MM.
TOTAL RAINFALL FOR THE MONTH OF SEPTEMBER:
AT HEWANORRA AIRPORT: 41.5 MM.
SUNSET TODAY: 6:00 PM
SUNRISE TOMORROW: 5:53 AM
FORECAST FOR SAINT LUCIA VALID FOR THE NEXT 24 HOURS
WINDS WILL BE BLOWING FROM THE EAST AT ABOUT 15 MPH OR 24 KM/H.
WEATHER: FAIR TO PARTLY CLOUDY AND HAZY SKIES WITH A FEW BRIEF SHOWERS.
MARINE FORECAST FOR SEAS IN A 25 MILE OR 40 KM RADIUS FROM SAINT LUCIA
TIDES FOR CASTRIES HARBOUR: LOW AT 7:42 AM… HIGH AT 2:04 PM
TIDES FOR VIEUX FORT BAY: LOW AT 9:09 AM… HIGH AT 3:11 PM
SEAS: MODERATE WITH WAVES 4 TO 6 FEET OR 1.2 TO 1.8 METRES.
SMALL CRAFT OPERATORS ARE ADVISED TO EXERCISE CAUTION DUE TO REDUCED VISIBILITY.
FORECAST FOR THE LESSER ANTILLES
FAIR TO PARTLY CLOUDY AND HAZY SKIES WITH A FEW SHOWERS.
TROPICAL WEATHER OUTLOOK
A LARGE PLUME OF SAHARAN DUST WILL CONTINUE TO REDUCE VISIBILITY AND SHOWER ACTIVITY ACROSS THE LESSER ANTILLES FOR THE NEXT FEW DAYS.
A WESTWARD MOVING TROPICAL WAVE LOCATED A FEW HUNDRED MILES, EAST OF THE WINDWARD ISLANDS IS MOVING AT ABOUT 14 MPH OR 22 KM/H AND IS EXPECTED TO GET TO THE ISLANDS BY TOMORROW.
ANOTHER TROPICAL WAVE LOCATED OVER THE FAR EASTERN TROPICAL ATLANTIC IS MOVING WESTWARD AT 12 MPH OR 19 KM/H. SOME SLOW DEVELOPMENT OF THIS SYSTEM IS POSSIBLE.