Don't Miss
Welcome! You’re on the most visited local website in Saint Lucia (Alexa). Close to 500,000 monthly readers.

6:00 a.m. Saint Lucia weather report

By Saint Lucia Met
September 17, 2018
Share
Tweet
Pin
+1
Share

6:00 AM WEATHER REPORT

DATE: 17TH SEPTEMBER, 2018

FORECASTER: THOMAS AUGUSTE

PRESENT WEATHER AT HEWANORRA AIRPORT IS FAIR.

PRESENT WEATHER AT GFL CHARLES IS PARTLY CLOUDY.

PRESENT TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT IS 28 C OR 82 F.

LAST NIGHT’S MINIMUM TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT WAS 28 C OR 82 F.

WIND AT HEWANORRA AIRPORT IS BLOWING FROM THE EAST NORTHEAST AT 18 MPH OR 29 KM/H.

RAINFALL IN THE 24 HOUR PERIOD THAT ENDED AT 2:00 AM TODAY:

AT HEWANORRA AIRPORT: TRACE.

TOTAL RAINFALL FOR THE MONTH OF SEPTEMBER:

AT HEWANORRA AIRPORT: 22.8 MM.

SUNSET TODAY: 6:03 PM.

SUNRISE TOMORROW: 5:52 AM.

FORECAST FOR SAINT LUCIA VALID FOR THE NEXT 24 HOURS

WINDS WILL BE BLOWING FROM THE EAST AT ABOUT 18 MPH OR 29 KM/H.

WEATHER: FAIR SKIES, OCCASIONALLY BECOMING CLOUDY WITH A FEW SCATTERED SHOWERS.

MARINE FORECAST FOR SEAS IN A 25 MILE OR 40 KM RADIUS FROM SAINT LUCIA

TIDES FOR CASTRIES HARBOUR: HIGH AT 8:32 PM… LOW AT 04:06 AM.

TIDES FOR VIEUX FORT BAY: HIGH AT 9:39 PM… LOW AT 05:33 AM.

SEAS: MODERATE WITH WAVES 4 TO 6 FEET OR 1.2 TO 1.8 METRES.

FORECAST FOR THE LESSER ANTILLES

FAIR SKIES, BECOMING CLOUDY AT TIMES WITH A FEW SCATTERED SHOWERS AND A CHANCE OF ISOLATED THUNDERSTORMS MAINLY OVER THE SOUTHERN WINDWARD ISLANDS.

TROPICAL WEATHER OUTLOOK

MOISTURE AND INSTABILITY IN THE LOWER ATMOSPHERE OVER THE EASTERN CARIBBEAN REGION WILL RESULT IN A FEW SCATTERED SHOWERS OVER THE ISLANDS DURING THE NEXT 24 HOURS.

A TROPICAL WAVE LOCATED OVER THE CENTRAL TROPICAL ATLANTIC IS MOVING WESTWARD AT ABOUT 20 MPH OR 31 KM/H. THIS WAVE IS EXPECTED TO CAUSE AN INCREASE IN CLOUDINESS AND SHOWERS OVER THE EASTERN CARIBBEAN ISLANDS FROM LATE TUESDAY INTO WEDNESDAY.

(0)(0)
This article was posted in its entirety as received by stlucianewsonline.com. This media house does not correct any spelling or grammatical error within press releases and commentaries. The views expressed therein are not necessarily those of stlucianewsonline.com, its sponsors or advertisers.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.