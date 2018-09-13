6:00 a.m. Saint Lucia weather report

6:00 AM WEATHER REPORT
DATE: 13TH SEPTEMBER, 2018
FORECASTER: EMMANUEL DESCARTES
PRESENT WEATHER AT HEWANORRA AIRPORT IS FAIR.
PRESENT WEATHER AT GFL CHARLES AIRPORT IS PARTLY CLOUDY.
PRESENT TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT IS 25 C OR 77 F.
LAST NIGHT’S MINIMUM TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT WAS 25 C OR 77 F.
WIND AT HEWANORRA AIRPORT IS CALM.
RAINFALL IN THE 24 HOUR PERIOD THAT ENDED AT 2:00 AM TODAY:
AT HEWANORRA AIRPORT: 0.2 MM
TOTAL RAINFALL FOR THE MONTH OF SEPTEMBER:
AT HEWANORRA AIRPORT: 5.0 MM
SUNSET TODAY: 6:06 PM
SUNRISE TOMORROW: 5:52 AM.
FORECAST FOR SAINT LUCIA VALID FOR THE NEXT 24 HOURS
WINDS WILL BE BLOWING FROM BETWEEN THE SOUTHWEST AND SOUTHEAST AT ABOUT 22 MPH OR 35 KM/H WITH OCCASIONAL GUSTS.
WEATHER: PARTLY CLOUDY TO CLOUDY SKIES WITH SOME SCATTERED SHOWERS AND A CHANCE OF THUNDERSTORMS.
RESIDENTS IN AREAS PRONE TO FLOODING AND/OR LANDSLIDES ARE ADVISED TO BE VIGILANT TO EXERCISE CAUTION.
MARINE FORECAST FOR SEAS IN A 25 MILE OR 40 KM RADIUS FROM SAINT LUCIA
TIDES FOR CASTRIES HARBOUR: HIGH AT 6:16 AM…LOW AT 11:46 AM…
TIDES FOR VIEUX FORT BAY: HIGH AT 7:23 AM…LOW AT 01:13 PM…
SEAS: LOCALLY ROUGH WITH WAVES AND NORTHERLY SWELLS 6 TO 8 FEET OR 1.8 TO 2.4 METRES.
SMALL CRAFT OPERATORS AND SEA BATHERS ARE STRONGLY ADVISED TO EXERCISE CAUTION DUE TO EXPECTED BRISK WINDS AND ROUGH SEAS, AS A RESULT OF THE PASSAGE OF TROPICAL STORM ISAAC.
FORECAST FOR THE LESSER ANTILLES
PARTLY CLOUDY TO OVERCAST SKIES WITH SCATTERED SHOWERS, STORM FORCE WINDS AND THUNDERSTORMS OVER THE NORTHERN WINDWARD AND LEEWARD ISLANDS. ELSEWHERE, PARTLY CLOUDY TO CLOUDY SKIES, BRISK WINDS, SOME SCATTERED SHOWERS AND POSSIBLY THUNDERSTORMS.
TROPICAL WEATHER OUTLOOK
CLOUDINESS ASSOCIATED WITH TROPICAL STORM ISAAC IS EXPECTED TO CONTINUE TO AFFECT THE LESSER ANTILLES TODAY.
………………ISSAC CONTINUES TO WEAKEN…..
AT 5:00 AM TODAY, THE CENTER OF TROPICAL STORM ISAAC WAS LOCATED NEAR LATITUDE 15.4 DEGREES NORTH, LONGITUDE 59.7 DEGREES WEST WHICH IS ABOUT 130 MILES OR 209 KILOMETERS NORTH NORTHEAST OF SAINT LUCIA. ISAAC IS MOVING TOWARD THE WEST NEAR 17 MPH OR 28 KM/H AND THIS GENERAL MOTION IS EXPECTED TO CONTINUE FOR THE NEXT SEVERAL DAYS. ON THIS FORECAST TRACK, THE CENTER OF ISAAC IS EXPECTED TO MOVE ACROSS THE LESSER ANTILLES, NEAR DOMINICA AND INTO THE EASTERN CARIBBEAN SEA LATER TODAY.
MAXIMUM SUSTAINED WINDS ARE NEAR 45 MPH OR 75 KM/H WITH HIGHER GUSTS. A GRADUAL WEAKENING IS EXPECTED IN THE NEXT FEW DAYS.
AT 5:00 AM TODAY, THE CENTER OF HURRICANE HELENE WAS LOCATED NEAR LATITUDE 23.5 DEGREES NORTH, LONGITUDE 37.3 DEGREES WEST OVER THE EASTERN TROPICAL ATLANTIC AND CONTINUES TO MOVE NORTHWARD. THIS SYSTEM IS EXPECTED TO REMAIN OVER THE OPEN ATLANTIC WATERS AND POSE NO THREAT TO SAINT LUCIA AND THE REST OF THE LESSER ANTILLES.