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6:00 a.m. Saint Lucia weather report

By Saint Lucia Met
September 7, 2018
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6:00 AM WEATHER REPORT

DATE: 07TH SEPTEMBER, 2018

FORECASTER: EMMANUEL DESCARTES

PRESENT WEATHER AT HEWANORRA AIRPORT IS FAIR.

PRESENT WEATHER AT GFL CHARLES AIRPORT IS FAIR.

PRESENT TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT IS 28 C OR 82 F.

LAST NIGHT’S MINIMUM TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT WAS 27 C OR 81 F.

WIND AT HEWANORRA AIRPORT IS BLOWING FROM THE EAST SOUTHEAST AT 12 MPH OR 19 KM/H.

RAINFALL IN THE 24 HOUR PERIOD THAT ENDED AT 2:00 AM TODAY:

AT HEWANORRA AIRPORT: 1.3 MM.

TOTAL RAINFALL FOR THE MONTH OF SEPTEMBER:

AT HEWANORRA AIRPORT: 2.0 MM.

SUNRISE TOMORROW: 6:11 PM

SUNRISE TOMORROW: 5:32 PM

FORECAST FOR SAINT LUCIA VALID FOR THE NEXT 24 HOURS

WINDS WILL BE BLOWING FROM THE EAST NEAR 15 MPH OR 24 KM/H. BECOMING LIGHTER AT TIMES.

WEATHER: FAIR TO OCCASIONALLY CLOUDY SKIES, WITH A FEW SCATTERED SHOWERS.

MARINE FORECAST FOR SEAS IN A 25 MILE OR 40 KM RADIUS FROM SAINT LUCIA

TIDES FOR CASTRIES HARBOUR: LOW AT 7:51 AM… HIGH AT 2:29 PM.

TIDES FOR VIEUX FORT BAY: LOW AT 9:18 AM… HIGH AT 3:36 PM.

SEAS: SLIGHT TO MODERATE WITH WAVES 3 TO 5 FEET OR 0.9 TO 1.5 METRES.

FORECAST FOR THE LESSER ANTILLES

FAIR TO OCCASIONALLY CLOUDY SKIES, WITH WIDELY SCATTERED SHOWERS MAINLY OVER THE WINDWARD ISLANDS.

TROPICAL WEATHER OUTLOOK

WEAK UNSTABLE CONDITIONS IN THE LOWER ATMOSPHERE OVER THE LESSER ANTILLES WILL CAUSE SOME SCATTERED SHOWERS OVER THE ISLANDS DURING THE NEXT 24 HOURS.

TWO SYSTEMS ARE BEING MONITORED FOR DEVELOPMENT DURING THE NEXT FEW DAYS. THE SYSTEMS ARE LOCATED OVER THE EASTERN AND FAR EASTERN TROPICAL ATLANTIC AND ARE MOVING SLOWLY WEST TO WEST NORTHWESTWARD.

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