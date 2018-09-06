6:00 a.m. Saint Lucia weather report

6:00 AM WEATHER REPORT
DATE: 06TH SEPTEMBER, 2018
FORECASTER: AVLON CHARLERY
PRESENT WEATHER AT HEWANORRA AIRPORT IS FAIR AND HAZY.
PRESENT WEATHER AT GFL CHARLES AIRPORT IS FAIR AND HAZY.
PRESENT TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT IS 26 C OR 79 F.
LAST NIGHT’S MINIMUM TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT WAS 26 C OR 79 F.
WIND AT HEWANORRA AIRPORT IS BLOWING FROM THE EAST NORTHEAST AT 7 MPH OR 11 KM/H..
RAINFALL IN THE 24 HOUR PERIOD THAT ENDED AT 2:00 AM TODAY:
AT HEWANORRA AIRPORT: 0.2 MM.
TOTAL RAINFALL FOR THE MONTH OF SEPTEMBER:
AT HEWANORRA AIRPORT: 0.7 MM.
SUNSET TODAY: 6:11 PM
SUNRISE TOMORROW: 5:52 AM
FORECAST FOR SAINT LUCIA VALID FOR THE NEXT 24 HOURS
WINDS WILL BE BLOWING FROM THE EAST NEAR 16 MPH OR 26 KM/H.
WEATHER: FAIR TO OCCASIONALLY CLOUDY AND HAZY SKIES, WITH SOME SCATTERED SHOWERS.
MARINE FORECAST FOR SEAS IN A 25 MILE OR 40 KM RADIUS FROM SAINT LUCIA
TIDES FOR CASTRIES HARBOUR: LOW AT 7:03 AM… HIGH AT 1:48 PM
TIDES FOR VIEUX FORT BAY: LOW AT 8:30 AM… HIGH AT 2:55 PM
SEAS: MODERATE WITH WAVES 4 TO 6 FEET OR 1.2 TO 1.8 METRES.
FORECAST FOR THE LESSER ANTILLES
FAIR TO OCCASIONALLY CLOUDY AND HAZY SKIES, WITH A FEW SCATTERED SHOWERS.
TROPICAL WEATHER OUTLOOK
WEAK UNSTABLE CONDITIONS IN THE LOWER ATMOSPHERE OVER THE LESSER ANTILLES WILL CAUSE SOME SCATTERED SHOWERS OVER THE ISLANDS DURING THE NEXT 24 HOURS.
A TROPICAL WAVE ASSOCIATED WITH AN AREA OF LOW PRESSURE, LOCATED OVER THE EASTERN TROPICAL ATLANTIC IS MOVING SLOWLY WEST-NORTHWESTWARD. THIS SYSTEM IS GRADUALLY BECOMING BETTER ORGANIZED AND A TROPICAL DEPRESSION IS EXPECTED TO FORM DURING THE NEXT COUPLE OF DAYS.
ANOTHER TROPICAL WAVE JUST COMING 0FF THE AFRICAN COAST, IS MOVING WESTWARD AT ABOUT 14 MPH OR 22 KM/H. THIS WAVE HAS A MEDIUM CHANCE OF FURTHER DEVELOPMENT OVER THE NEXT FIVE DAYS.