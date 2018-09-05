6:00 a.m. Saint Lucia weather report

6:00 AM WEATHER REPORT
DATE: 05TH SEPTEMBER, 2018
FORECASTER: GLENN ANTOINE
PRESENT WEATHER AT HEWANORRA AIRPORT IS FAIR AND HAZY.
PRESENT WEATHER AT GFL CHARLES AIRPORT IS FAIR AND HAZY.
PRESENT TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT IS 28 C OR 82 F.
LAST NIGHT’S MINIMUM TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT WAS 28 C OR 82 F.
WIND AT HEWANORRA AIRPORT IS BLOWING FROM THE EAST AT 15 MPH OR 24 KM/H.
RAINFALL IN THE 24 HOUR PERIOD THAT ENDED AT 2:00 AM TODAY:
AT HEWANORRA AIRPORT: 0.5 MM.
TOTAL RAINFALL FOR THE MONTH OF SEPTEMBER:
AT HEWANORRA AIRPORT: 0.5 MM.
SUNSET TODAY: 6:12 PM.
SUNRISE TOMORROW: 5:52 AM.
FORECAST FOR SAINT LUCIA VALID FOR THE NEXT 24 HOURS
WINDS WILL BE BLOWING FROM THE EAST NEAR 15 MPH OR 24 KM/H.
WEATHER: MOSTLY FAIR TO PARTLY CLOUDY AND HAZY.
MARINE FORECAST FOR SEAS IN A 25 MILE OR 40 KM RADIUS FROM SAINT LUCIA
TIDES FOR CASTRIES HARBOUR: LOW AT PRESENT…HIGH AT 12:59 PM…LOW AT 5:13 PM.
TIDES FOR VIEUX FORT BAY: LOW AT 7:33 AM…HIGH AT 02:06 PM…LOW AT 6:40 PM.
SEAS: SLIGHT TO MODERATE WITH WAVES 3 TO 5 FEET OR 0.9 TO 1.5 METRES.
FORECAST FOR THE LESSER ANTILLES
FAIR TO PARTLY CLOUDY AND HAZY, WITH A FEW ISOLATED SHOWERS.
TROPICAL WEATHER OUTLOOK
A RELATIVELY DRY AND STABLE LOWER ATMOSPHERE OVER THE LESSER ANTILLES WILL LIMIT SHOWER ACTIVITY OVER THE EASTERN CARIBBEAN DURING THE NEXT 24 HOURS.
AT 5:00 AM TODAY, THE CENTER OF TROPICAL STORM GORDON WAS LOCATED ABOUT 20 MILES OR 30 KILOMETERS NORTHWEST OF HATTIESBURG MISSISSIPPI. OVER THE CENTRAL ATLANTIC, HURRICANE FLORENCE CONTINUES TO MOVE SLOWLY NORTHWESTWARD. THESE SYSTEMS POSE NO THREAT TO THE EASTERN CARIBBEAN REGION.
A TROPICAL WAVE LOCATED OVER THE EASTERN TROPICAL ATLANTIC IS MOVING SLOWLY WESTWARD AND CONTINUES TO PRODUCE A LARGE AREA OF DISORGANIZED SHOWERS AND THUNDERSTORMS. SOME SLOW DEVELOPMENT OF THIS SYSTEM IS EXPECTED DURING THE NEXT SEVERAL DAYS, AND A TROPICAL DEPRESSION IS LIKELY TO FORM BY THE END OF THE WEEK.