6:00 a.m. Saint Lucia weather report

6:00 AM WEATHER REPORT
DATE: 03RD SEPTEMBER, 2018
FORECASTER: WEBSTER GAJADHAR
PRESENT WEATHER AT HEWANORRA AIRPORT IS FAIR.
PRESENT WEATHER AT GFL CHARLES AIRPORT IS FAIR.
PRESENT TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT IS 27 C OR 81 F.
LAST NIGHT’S MINIMUM TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT WAS 27 C OR 81 F.
WIND AT HEWANORRA AIRPORT IS BLOWING FROM THE EAST AT 15 MPH OR 24 KM/H.
RAINFALL IN THE 24 HOUR PERIOD THAT ENDED AT 2:00 AM TODAY:
AT HEWANORRA AIRPORT: TRACE.
TOTAL RAINFALL FOR THE MONTH OF SEPTEMBER:
AT HEWANORRA AIRPORT: TRACE.
SUNSET TODAY: 6:14 PM.
SUNRISE TOMORROW: 5:52 AM.
FORECAST FOR SAINT LUCIA VALID FOR THE NEXT 24 HOURS
WINDS WILL BE BLOWING FROM THE EAST NEAR 16 MPH OR 26 KM/H.
WEATHER: FAIR TO OCCASIONALLY CLOUDY SKIES WITH SOME SCATTERED SHOWERS AND A CHANCE OF ISOLATED THUNDERSTORMS FROM TONIGHT.
MARINE FORECAST FOR SEAS IN A 25 MILE OR 40 KM RADIUS FROM SAINT LUCIA
TIDES FOR CASTRIES HARBOUR: HIGH AT 10:23 AM…LOW AT 2:43 PM.
TIDES FOR VIEUX FORT BAY: HIGH AT 11:30 AM…LOW AT 4:10 PM.
SEAS: SLIGHT TO MODERATE WITH WAVES 3 TO 5 FEET OR 0.9 TO 1.5 METRES.
FORECAST FOR THE LESSER ANTILLES
FAIR TO OCCASIONALLY CLOUDY SKIES WITH SOME SCATTERED SHOWERS AND A CHANCE OF ISOLATED THUNDERSTORMS.
TROPICAL WEATHER OUTLOOK
MOISTURE AND INSTABILITY TRAILING A TROPICAL WAVE, WILL CONTINUE TO CAUSE OCCASIONAL CLOUDINESS, SHOWERS AND POSSIBLY ISOLATED THUNDERSTORMS OVER THE LESSER ANTILLES DURING THE NEXT 24 HOURS.
AT 5:00 AM TODAY, POTENTIAL TROPICAL CYCLONE SEVEN WAS LOCATED NEAR THE FLORIDA KEYS AND THE CENTER OF TROPICAL STORM FLORENCE WAS LOCATED ABOUT 1610 MILES OR 2590 KILOMETERS EAST OF THE LEEWARD ISLANDS. THESE SYSTEMS POSE NO THREAT TO THE LESSER ANTILLES.
A TROPICAL WAVE LOCATED NEAR THE WEST COAST OF AFRICA IS PRODUCING A LARGE AREA OF DISORGANIZED SHOWERS AND THUNDERSTORMS. SOME SLOW DEVELOPMENT OF THIS SYSTEM IS POSSIBLE DURING THE NEXT SEVERAL DAYS WHILE IT MOVES WESTWARD ACROSS THE EASTERN TROPICAL ATLANTIC.