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6:00 a.m. Saint Lucia weather report

By Saint Lucia Met
August 15, 2018
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6:00 AM WEATHER REPORT

DATE: 15TH AUGUST, 2018

FORECASTER: MACLEAN JN BAPTISTE

PRESENT WEATHER AT HEWANORRA AIRPORT IS PARTLY CLOUDY.

PRESENT WEATHER AT GFL CHARLES AIRPORT IS FAIR.

PRESENT TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT IS 25 C OR 77 F.

LAST NIGHT’S MINIMUM TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT WAS 25 C 77 KM/H.

WIND AT HEWANORRA AIRPORT IS BLOWING FROM THE EAST-NORTHEAST AT 6 MPH OR 9 KM/H.

RAINFALL IN THE 24 HOUR PERIOD THAT ENDED AT 2:00 AM TODAY:

AT HEWANORRA AIRPORT: NIL.

TOTAL RAINFALL FOR THE MONTH OF AUGUST SO FAR:

AT HEWANORRA AIRPORT: 27.8 MM.

SUNSET TODAY: 6:25 PM

SUNRISE TOMORROW: 5:50 AM

FORECAST FOR SAINT LUCIA VALID FOR THE NEXT 24 HOURS

WINDS WILL BE BLOWING FROM THE EAST NEAR 12 MPH OR 19 KM/H.

WEATHER: FAIR SKIES, OCCASIONALLY BECOMING CLOUDY WITH A FEW  SCATTERED SHOWERS AND A SLIGHT CHANCE OF THUNDERSTORMS.

MARINE FORECAST FOR SEAS IN A 25 MILE OR 40 KM RADIUS FROM SAINT LUCIA

TIDES FOR CASTRIES HARBOUR: HIGH AT 6:32 AM… LOW AT 12:29 PM

TIDES FOR VIEUX FORT BAY: HIGH AT 7:39 AM… LOW AT 01:56 PM

SEAS: SLIGHT WITH WAVES 2 TO 4 FEET OR 0.6 TO 1.2 METRES.

FORECAST FOR THE LESSER ANTILLES

PARTLY CLOUDY TO CLOUDY SKIES WITH SCATTERED SHOWERS AND A CHANCE OF ISOLATED THUNDERSTORMS, MAINLY OVER THE NORTHERN WINDWARD AND LEEWARD  ISLANDS.

TROPICAL WEATHER OUTLOOK

A TROPICAL WAVE TOGETHER WITH AN UPPER LEVEL TROUGH WILL CONTINUE TO GENERATE CLOUDINESS, SHOWERS AND POSSIBLY THUNDERSTORMS OVER LESSER ANTILLES, DURING THE NEXT 24 HOURS.

ANOTHER TROPICAL WAVE LOCATED OVER THE EASTERN TROPICAL ATLANTIC IS MOVING WESTWARD NEAR 17 MPH OR 28 KM/H.

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