6:00 a.m. Saint Lucia weather report

6:00 AM WEATHER REPORT
DATE: 14TH AUGUST, 2018
FORECASTER: EMMANUEL DESCARTES
PRESENT WEATHER AT HEWANORRA AIRPORT IS PARTLY CLOUDY AND HAZY.
PRESENT WEATHER AT GFL CHARLES AIRPORT IS PARTLY CLOUDY AND HAZY.
PRESENT TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT IS 27 C OR 81 F.
LAST NIGHT’S MINIMUM TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT WAS 27 C OR 81 F.
WIND AT HEWANORRA AIRPORT IS BLOWING FROM THE EAST AT 16 MPH OR 26 KM/H.
RAINFALL IN THE 24 HOUR PERIOD THAT ENDED AT 2:00 AM TODAY:
AT HEWANORRA AIRPORT: NIL.
TOTAL RAINFALL FOR THE MONTH OF AUGUST SO FAR:
AT HEWANORRA AIRPORT: 27.8 MM.
SUNSET TODAY: 6:26 PM
SUNRISE TOMORROW: 5:50 AM
FORECAST FOR SAINT LUCIA VALID FOR THE NEXT 24 HOURS
WINDS WILL BE BLOWING FROM THE EAST NEAR 16 MPH OR 26 KM/H.
WEATHER: FAIR TO PARTLY CLOUDY AND HAZY, WITH A FEW BRIEF SHOWERS.
MARINE FORECAST FOR SEAS IN A 25 MILE OR 40 KM RADIUS FROM SAINT LUCIA
TIDES FOR CASTRIES HARBOUR: LOW AT 11:48 AM… HIGH AT 6:15 PM.
TIDES FOR VIEUX FORT BAY: HIGH AT 6:47 AM… HIGH AT 1:15 PM.
SEAS: MODERATE WITH WAVES 3 TO 5 FEET OR 0.9 TO 1.5 METRES.
FORECAST FOR THE LESSER ANTILLES
PARTLY CLOUDY TO CLOUDY AT TIMES WITH SOME SCATTERED SHOWERS OVER TRINIDAD AND TOBAGO.
ELSEWHERE, FAIR TO PARTLY CLOUDY AND HAZY, WITH A FEW BRIEF SHOWERS.
TROPICAL WEATHER OUTLOOK
A WEAK LOW LEVEL TROUGH ALONG WITH THE INTER TROPICAL CONVERGENCE ZONE WILL CONTINUE TO PRODUCE SOME SCATTERED SHOWERS OVER SOUTHERN-MOST ISLANDS OF THE REGION DURING THE FORECAST PERIOD.
A TROPICAL WAVE LOCATED OVER THE WESTERN TROPICAL ATLANTIC IS MOVING WESTWARD NEAR 15 MPH OR 24 KM/H. THIS WAVE IS EXPECTED TO AFFECT THE SOUTHERN WINDWARD ISLANDS BY LATE TUESDAY INTO WEDNESDAY.
ANOTHER TROPICAL WAVE LOCATED OVER THE EASTERN TROPICAL ATLANTIC IS MOVING WESTWARD NEAR 15 MPH OR 24 KM/H.