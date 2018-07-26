6:00 a.m. Saint Lucia weather report

6:00 AM WEATHER REPORT
DATE: 26TH JULY, 2018
FORECASTER: AVLON CHARLERY
PRESENT WEATHER AT HEWANORRA AIRPORT IS CLOUDY WITH LIGHT SHOWERS.
PRESENT WEATHER AT GFL CHARLES AIRPORT IS CLOUDY WITH RECENT SHOWERS.
PRESENT TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT IS 27 C OR 81 F.
LAST NIGHT’S MINIMUM TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT WAS 25 C OR 77 F.
WIND AT HEWANORRA AIRPORT IS BLOWING FROM THE EAST SOUTHEAST AT 21 MPH OR 33 KM/H.
RAINFALL IN THE 24 HOUR PERIOD THAT ENDED AT 2:00 AM TODAY:
AT HEWANORRA AIRPORT: 8.0 MM
TOTAL RAINFALL FOR THE MONTH OF JULY SO FAR:
AT HEWANORRA AIRPORT: 59.3 MM
SUNSET TODAY: 6:34 PM
SUNRISE TOMORROW: 5:46 AM
FORECAST FOR SAINT LUCIA VALID FOR THE NEXT 24 HOURS
WINDS WILL BE BLOWING FROM THE EAST NEAR 22 MPH OR 35 KM/H, WITH A FEW GUSTS.
WEATHER: PARTLY CLOUDY SKIES, WITH SOME CLOUDY PERIODS AND SCATTERED SHOWERS, MAINLY THIS MORNING.
MARINE FORECAST FOR SEAS IN A 25 MILE OR 40 KM RADIUS FROM SAINT LUCIA
TIDES FOR CASTRIES HARBOUR: LOW AT 9:16 AM… HIGH AT 3:44 PM.
TIDES FOR VIEUX FORT BAY: LOW AT 10:43 AM… HIGH AT 4:51 PM.
SEAS: MODERATE TO LOCALLY ROUGH WITH WAVES AND NORTHEASTERLY SWELLS 4 TO 7 FEET OR 1.2 TO 2.1 METRES.
SMALL CRAFT OPERATORS AND SEA BATHERS ARE ADVISED TO EXERCISE CAUTION DUE TO ROUGH SEAS.
FORECAST FOR THE LESSER ANTILLES
PARTLY CLOUDY TO CLOUDY WITH SOME SCATTERED SHOWERS OVER THE CENTRAL AND SOUTHERN WINDWARD ISLANDS. ELSEWHERE, FAIR TO PARTLY CLOUDY WITH A FEW SHOWERS.
TROPICAL WEATHER OUTLOOK
MOISTURE AND INSTABILITY IN THE WAKE OF A TROPICAL WAVE, WILL CONTINUE TO CAUSE CLOUDINESS AND SCATTERED SHOWERS MAINLY OVER THE SOUTHERN PORTION OF THE REGION THIS MORNING.
TWO OTHER TROPICAL WAVES LOCATED OVER THE CENTRAL TROPICAL ATLANTIC ARE BOTH MOVING WESTWARD NEAR 14 MPH OR 22 KM/H.
A THIRD TROPICAL WAVE JUST OFF THE AFRICAN COAST, IS MOVING WESTWARD AT ABOUT 17 MPH OR 28 KM/H.
TROPICAL CYCLONE FORMATION IS NOT EXPECTED OVER THE TROPICAL ATLANTIC DURING THE NEXT FIVE DAYS.