6:00 a.m. Saint Lucia weather report

6:00 AM WEATHER REPORT
DATE: 19TH JULY, 2018
FORECASTER: VIGIL SALTIBUS
PRESENT WEATHER AT HEWANORRA AIRPORT IS CLOUDY WITH SHOWERS.
PRESENT WEATHER AT GFL CHARLES AIRPORT IS CLOUDY WITH SHOWERS.
PRESENT TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT IS 27 C OR 81 F.
LAST NIGHT’S MINIMUM TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT WAS 26 C OR 79 F.
WIND AT HEWANORRA AIRPORT IS BLOWING FROM THE EAST-SOUTHEAST AT 22 MPH OR 35 KM/H.
RAINFALL IN THE 24 HOUR PERIOD THAT ENDED AT 2:00 AM TODAY:
AT HEWANORRA AIRPORT: 7.3 MM.
TOTAL RAINFALL FOR THE MONTH OF JULY SO FAR:
AT HEWANORRA AIRPORT: 43.8 MM.
SUNSET TODAY: 6:35 PM
SUNRISE TOMORROW: 5:44 AM.
FORECAST FOR SAINT LUCIA VALID FOR THE NEXT 24 HOURS
WINDS WILL BE BLOWING FROM THE EAST NEAR 23 MPH OR 37 KM/H WITH OCCASIONAL GUSTS.
WEATHER: GENERALLY CLOUDY WITH SOME SCATTERED SHOWERS DURING THE MORNING BECOMING FAIR TO OCCASIONALLY CLOUDY, HAZY AND BREEZY WITH A FEW SHOWERS BY AFTERNOON.
MARINE FORECAST FOR SEAS IN A 25 MILE OR 40 KM RADIUS FROM SAINT LUCIA
TIDES FOR CASTRIES HARBOUR: HIGH AT 08:56 AM…LOW AT 02:44 PM.
TIDES FOR VIEUX FORT BAY: HIGH AT 10:03 AM…LOW AT 04:11 PM.
SEAS: LOCALLY ROUGH WITH WAVES 6 TO 8 FEET OR 1.8 TO 2.4 METRES.
SMALL CRAFT OPERATORS AND SEA BATHERS ARE ADVISED TO EXERCISE CAUTION DUE TO LOCALLY ROUGH SEAS AND REDUCED VISIBILITY.
FORECAST FOR THE LESSER ANTILLES
PARTLY CLOUDY TO CLOUDY SKIES WITH SOME SCATTERED SHOWERS DURING THE MORNING BECOMING FAIR TO OCCASIONALLY CLOUDY, HAZY AND BREEZY WITH A FEW SHOWERS BY AFTERNOON.
TROPICAL WEATHER OUTLOOK
MOISTURE AND INSTABILITY IN THE WAKE OF A TROPICAL WAVE WILL PRODUCE OCCASIONAL PERIODS OF CLOUDINESS AND SHOWERS DURING THE MORNING PERIOD. THEREAFTER, MORE STABLE CONDITIONS EXPECTED AS THE DAY PROGRESSES.
ANOTHER TROPICAL WAVE LOCATED OVER THE EASTERN TROPICAL ATLANTIC IS MOVING WESTWARD NEAR 15 MPH OR 24 KM/H.
TROPICAL CYCLONE FORMATION IS NOT EXPECTED OVER THE TROPICAL ATLANTIC DURING THE NEXT FIVE DAYS.