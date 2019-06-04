6 p.m. June 4, 2019 weather update

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6:00 PM WEATHER REPORT
DATE: 04TH JUNE, 2019
FORECASTER: MACLEAN JN BAPTISTE
PRESENT WEATHER AT HEWANORRA AIRPORT IS FAIR AND HAZY.
PRESENT WEATHER AT GFL CHARLES AIRPORT IS FAIR AND HAZY.
PRESENT TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT IS 29 C OR 84 F.
TODAY’S MAXIMUM TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT WAS 32 C OR 90 F.
WIND AT HEWANORRA AIRPORT IS BLOWING FROM THE EAST AT 20 MPH OR 31 KM/H.
RAINFALL IN THE 24 HOUR PERIOD THAT ENDED AT 2:00 PM TODAY:
AT HEWANORRA AIRPORT: 2.0 MM. AT GFL CHARLES: 0.2 MM.
TOTAL RAINFALL FOR THE MONTH OF JUNE SO FAR:
AT HEWANORRA AIRPORT: 12.3 MM. AT GFL CHARLES: 5.3 MM.
SUNRISE TOMORROW: 5:34 AM SUNSET TOMORROW: 6:30 PM
FORECAST FOR SAINT LUCIA VALID FOR THE NEXT 24 HOURS
WINDS WILL BE BLOWING FROM BETWEEN THE EAST AND EAST-SOUTHEAST NEAR 20 MPH OR 31 KM/H.
WEATHER: FAIR TO PARTLY CLOUDY AND HAZY SKIES WITH A FEW SHOWERS.
MARINE FORECAST FOR SEAS IN A 25 MILE OR 40 KM RADIUS FROM SAINT LUCIA
TIDES FOR CASTRIES HARBOUR: LOW AT 09:46 PM… HIGH AT 4:21 AM.
TIDES FOR VIEUX FORT BAY: HIGH AT 6:31 PM… LOW AT 11:13 PM.
SEAS: MODERATE WITH WAVES 4 TO 6 FEET OR 1.2 TO 1.8 METRES.
FORECAST FOR THE LESSER ANTILLES
PARTLY CLOUDY TO CLOUDY SKIES WITH SCATTERED SHOWERS OVER THE NORTHERN LEEWARD ISLANDS. ELSEWHERE, FAIR TO PARTLY CLOUDY AND HAZY SKIES WITH A FEW LIGHT SHOWERS.
TROPICAL WEATHER OUTLOOK
CLOUDINESS AND SHOWERS ASSOCIATED WITH A SURFACE TROUGH WILL AFFECT THE NORTHERN LESSER ANTILLES, DURING THE NEXT 24 HOURS.
A WEAK TROPICAL WAVE IS EXPECTED TO PRODUCE SOME SHOWERS MAINLY ACROSS THE SOUTHERN PORTION OF THE REGION, DURING THE FORECAST PERIOD.
TWO OTHER TROPICAL WAVES LOCATED OVER THE CENTRAL AND EASTERN TROPICAL ATLANTIC ARE MOVING WESTWARD NEAR 15 MPH OR 24 KM/H.
TROPICAL CYCLONE FORMATION IS NOT EXPECTED OVER THE TROPICAL ATLANTIC DURING THE NEXT 24 HOURS.