Don't Miss
Add St. Lucia News Online on Whatsapp for headlines +1758 712 6700!

6 p.m. June 4, 2019 weather update

By St. Lucia Met. Service
June 4, 2019

 Share This On:

Tweet
Pin
Share6
6 Shares

Weather Update

6:00 PM WEATHER REPORT
DATE: 04TH JUNE, 2019
FORECASTER: MACLEAN JN BAPTISTE

PRESENT WEATHER AT HEWANORRA AIRPORT IS FAIR AND HAZY.
PRESENT WEATHER AT GFL CHARLES AIRPORT IS FAIR AND HAZY.
PRESENT TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT IS 29 C OR 84 F.
TODAY’S MAXIMUM TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT WAS 32 C OR 90 F.
WIND AT HEWANORRA AIRPORT IS BLOWING FROM THE EAST AT 20 MPH OR 31 KM/H.

RAINFALL IN THE 24 HOUR PERIOD THAT ENDED AT 2:00 PM TODAY:
AT HEWANORRA AIRPORT: 2.0 MM. AT GFL CHARLES: 0.2 MM.
TOTAL RAINFALL FOR THE MONTH OF JUNE SO FAR:
AT HEWANORRA AIRPORT: 12.3 MM. AT GFL CHARLES: 5.3 MM.

SUNRISE TOMORROW: 5:34 AM SUNSET TOMORROW: 6:30 PM

FORECAST FOR SAINT LUCIA VALID FOR THE NEXT 24 HOURS
WINDS WILL BE BLOWING FROM BETWEEN THE EAST AND EAST-SOUTHEAST NEAR 20 MPH OR 31 KM/H.
WEATHER: FAIR TO PARTLY CLOUDY AND HAZY SKIES WITH A FEW SHOWERS.

MARINE FORECAST FOR SEAS IN A 25 MILE OR 40 KM RADIUS FROM SAINT LUCIA
TIDES FOR CASTRIES HARBOUR: LOW AT 09:46 PM… HIGH AT 4:21 AM.
TIDES FOR VIEUX FORT BAY: HIGH AT 6:31 PM… LOW AT 11:13 PM.
SEAS: MODERATE WITH WAVES 4 TO 6 FEET OR 1.2 TO 1.8 METRES.

FORECAST FOR THE LESSER ANTILLES
PARTLY CLOUDY TO CLOUDY SKIES WITH SCATTERED SHOWERS OVER THE NORTHERN LEEWARD ISLANDS. ELSEWHERE, FAIR TO PARTLY CLOUDY AND HAZY SKIES WITH A FEW LIGHT SHOWERS.

TROPICAL WEATHER OUTLOOK
CLOUDINESS AND SHOWERS ASSOCIATED WITH A SURFACE TROUGH WILL AFFECT THE NORTHERN LESSER  ANTILLES, DURING THE NEXT 24 HOURS.

A WEAK TROPICAL WAVE IS EXPECTED TO PRODUCE SOME SHOWERS MAINLY ACROSS THE SOUTHERN PORTION OF THE REGION, DURING THE FORECAST PERIOD.

TWO OTHER TROPICAL WAVES LOCATED OVER THE CENTRAL AND EASTERN TROPICAL ATLANTIC ARE MOVING WESTWARD NEAR 15 MPH OR 24 KM/H.

TROPICAL CYCLONE FORMATION IS NOT EXPECTED OVER THE TROPICAL ATLANTIC DURING THE NEXT 24 HOURS.

(0)(0)
Tweet
Pin
Share6
6 Shares
This article was posted in its entirety as received by stlucianewsonline.com. This media house does not correct any spelling or grammatical error within press releases and commentaries. The views expressed therein are not necessarily those of stlucianewsonline.com, its sponsors or advertisers.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.