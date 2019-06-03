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6 p.m. June 3, 2019 weather update

By St. Lucia Met. Service
June 3, 2019

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Weather Update

6:00 PM WEATHER REPORT
DATE: 03RD JUNE, 2019
FORECASTER: E. FRANCIS

PRESENT WEATHER AT HEWANORRA AIRPORT IS CLOUDY.
PRESENT WEATHER AT GFL CHARLES AIRPORT IS CLOUDY.
PRESENT TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT IS 29 C OR 84 F.
TODAY’S MAXIMUM TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT WAS 32 C OR 90 F.
WIND AT HEWANORRA AIRPORT IS BLOWING FROM THE EAST AT 15 MPH OR 24 KM/H.

RAINFALL IN THE 24 HOUR PERIOD THAT ENDED AT 2:00 PM TODAY:
AT HEWANORRA AIRPORT: 2.2 MM AT GFL CHARLES AIRPORT: NIL.
TOTAL RAINFALL FOR THE MONTH OF JUNE SO FAR:
AT HEWANORRA AIRPORT: 10.3 MM AT GFL CHARLES AIRPORT: 5.1 MM.

SUNRISE TOMORROW: 5:34 AM SUNSET TOMORROW: 6:30 PM

FORECAST FOR SAINT LUCIA VALID FOR THE NEXT 24 HOURS
WINDS WILL BE BLOWING FROM BETWEEN THE EAST SOUTHEAST AND EAST NEAR 17 MPH OR 28 KM/H.
WEATHER: PARTLY CLOUDY TO CLOUDY SKIES WITH SOME SCATTERED SHOWERS.

MARINE FORECAST FOR SEAS IN A 25 MILE OR 40 KM RADIUS FROM SAINT LUCIA
TIDES FOR CASTRIES HARBOUR: LOW AT 09:05 PM… HIGH AT 3:38 AM.
TIDES FOR VIEUX FORT BAY: LOW AT 10:32 PM… HIGH AT 4:45 AM.
SEAS: MODERATE WITH WAVES 4 TO 6 FEET OR 1.2 TO 1.8 METRES.

FORECAST FOR THE LESSER ANTILLES
PARTLY CLOUDY TO CLOUDY SKIES WITH SOME SCATTERED LIGHT TO MODERATE SHOWERS.

TROPICAL WEATHER OUTLOOK
MOISTURE AND INSTABILITY ASSOCIATED WITH AN APPROACHING TROPICAL WAVE IS EXPECTED TO BRING AN INCREASE IN CLOUDINESS AND SOME SHOWERS MAINLY ACROSS THE SOUTHERN PORTION OF THE LESSER ANTILLES, DURING THE FORECAST PERIOD.

TWO OTHER TROPICAL WAVES LOCATED OVER THE CENTRAL AND EASTERN TROPICAL ATLANTIC ARE MOVING WESTWARD NEAR 15 MPH OR 24 KM/H.

TROPICAL CYCLONE FORMATION IS NOT EXPECTED OVER THE TROPICAL ATLANTIC DURING THE NEXT 24 HOURS.

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