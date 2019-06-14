6 p.m. June 14, 2019 weather update

Share This On:
6:00 PM WEATHER REPORT
DATE: 14TH JUNE, 2019
FORECASTER: WEBSTER GAJADHAR
PRESENT WEATHER AT HEWANORRA AIRPORT IS CLOUDY WITH SHOWERS NEARBY.
PRESENT WEATHER AT GFL CHARLES AIRPORT IS CLOUDY.
PRESENT TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT IS 28 C OR 82 F.
TODAY’S MAXIMUM TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT WAS 32 C OR 90 F.
WIND AT HEWANORRA AIRPORT IS BLOWING FROM THE EAST AT 23 MPH OR 37 KM/H.
RAINFALL IN THE 24 HOUR PERIOD THAT ENDED AT 2:00 PM TODAY:
AT HEWANORRA AIRPORT: 5.0 MM AT GFL CHARLES AIRPORT: 12.1 MM.
TOTAL RAINFALL FOR THE MONTH OF JUNE SO FAR:
AT HEWANORRA AIRPORT: 55.1 MM AT GFL CHARLES AIRPORT: 46.8 MM.
SUNRISE TOMORROW: 5:35 AM SUNSET TOMORROW: 6:33 PM
FORECAST FOR SAINT LUCIA VALID FOR THE NEXT 24 HOURS
WINDS WILL BE BLOWING FROM THE EAST NEAR 22 MPH OR 35 KM/H.
WEATHER: PARTLY CLOUDY SKIES, BECOMING CLOUDY AT TIMES WITH SOME SCATTERED SHOWERS.
MARINE FORECAST FOR SEAS IN A 25 MILE OR 40 KM RADIUS FROM SAINT LUCIA
TIDES FOR CASTRIES HARBOUR: LOW AT 7:02 PM…HIGH AT 1:45 AM.
TIDES FOR VIEUX FORT BAY: LOW AT 8:29 PM…HIGH AT 2:52 AM.
SEAS: MODERATE TO LOCALLY ROUGH WITH WAVES 5 TO 7 FEET OR 1.5 TO 2.1 METRES.
SMALL CRAFT OPERATORS AND SEA BATHERS ARE ADVISED TO EXERCISE CAUTION DUE TO BRISK WINDS AND ABOVE NORMAL SEAS.
FORECAST FOR THE LESSER ANTILLES
PARTLY CLOUDY SKIES, BECOMING CLOUDY AT TIMES WITH SOME SCATTERED SHOWERS.
TROPICAL WEATHER OUTLOOK
MOISTURE AND INSTABILITY IN THE WAKE OF A TROPICAL WAVE WILL CONTINUE TO PRODUCE CLOUDINESS AND SCATTERED SHOWERS, MAINLY OVER THE SOUTHERN PORTION OF THE LESSER ANTILLES DURING THE NEXT 24 HOURS.
ANOTHER TROPICAL WAVE SEVERAL HUNDRED MILES EAST OF THE LESSER ANTILLES IS MOVING WESTWARD NEAR 20 MPH OR 31 KM/H. SAHARAN DUST IN THE VICINITY OF THE WAVE IS LIMITING CONVECTION AND SHOWERS. THIS WAVE IS EXPECTED TO AFFECT THE REGION DURING THE WEEKEND.
TWO OTHER TROPICAL WAVES LOCATED OVER THE CENTRAL AND EASTERN TROPICAL ATLANTIC ARE MOVING WESTWARD NEAR 17 MPH OR 28 KM/H.
TROPICAL CYCLONE FORMATION IS NOT EXPECTED OVER THE TROPICAL ATLANTIC DURING THE NEXT 5 DAYS.