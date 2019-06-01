6 p.m. June 1, 2019 weather update

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6:00 PM WEATHER REPORT
DATE: 01ST JUNE, 2019
FORECASTER: VIGIL SALTIBUS
PRESENT WEATHER AT HEWANORRA AIRPORT IS CLOUDY.
PRESENT WEATHER AT GFL CHARLES AIRPORT IS CLOUDY.
PRESENT TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT IS 29 C OR 84 F.
TODAY’S MAXIMUM TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT WAS 30 C OR 86 F.
WIND AT HEWANORRA AIRPORT IS BLOWING FROM THE SOUTHEAST AT 15 MPH OR 24 KM/H.
RAINFALL IN THE 24 HOUR PERIOD THAT ENDED AT 2:00 PM TODAY:
AT HEWANORRA AIRPORT: 36.5 MM AT GFL CHARLES: 26.5 MM.
TOTAL RAINFALL FOR THE MONTH OF JUNE:
AT HEWANORRA AIRPORT: 7.7 MM. AT GFL CHARLES: 4.0 MM.
SUNRISE TOMORROW: 5:34 AM SUNSET TOMORROW: 6:29 PM.
FORECAST FOR SAINT LUCIA VALID FOR THE NEXT 24 HOURS
WINDS WILL BE BLOWING FROM BETWEEN THE EAST AND SOUTHEAST NEAR 18 MPH OR 29 KM/H.
WEATHER: OCCASIONALLY CLOUDY SKIES WITH SOME SCATTERED SHOWERS.
MARINE FORECAST FOR SEAS IN A 25 MILE OR 40 KM RADIUS FROM SAINT LUCIA
TIDES FOR CASTRIES HARBOUR: LOW AT 7:52 PM…HIGH AT 2:22 AM…LOW AT 09:09 AM.
TIDES FOR VIEUX FORT BAY: LOW AT 9:19 PM…HIGH AT 3:29 AM…LOW AT 10:36 AM.
SEAS: SLIGHT TO MODERATE WITH WAVES 3 TO 5 FEET OR 0.9 TO 1.5 METRES.
FORECAST FOR THE LESSER ANTILLES
PARTLY CLOUDY TO CLOUDY AT TIMES WITH SCATTERED SHOWERS AND A CHANCE OF THUNDERSTORMS.
TROPICAL WEATHER OUTLOOK
CLOUDINESS AND SHOWER ACTIVITY ASSOCIATED WITH A DEEP LAYERED TROUGH SYSTEM WILL SLOWLY BEGIN TO DECREASE DURING THE NEXT 24 HOURS.
A WEAK TROPICAL WAVE LOCATED EAST OF THE SOUTHERN LESSER ANTILLES IS EXPECTED TO PRODUCE SOME SCATTERED SHOWERS OVER THAT AREA FROM SUNDAY.
ANOTHER TROPICAL WAVE LOCATED OVER THE WESTERN TROPICAL ATLANTIC IS MOVING WESTWARD NEAR 15 MPH OR 24 KM/H. THIS WAVE IS ALSO EXPECTED OVER THE FAR SOUTHERN LESSER ANTILLES BY LATE MONDAY.
TROPICAL CYCLONE FORMATION IS NOT EXPECTED OVER THE TROPICAL ATLANTIC DURING THE NEXT 24 HOURS.