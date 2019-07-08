6 p.m. July 7, 2019 weather update

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6:00 PM WEATHER REPORT
DATE: 07TH JULY, 2019
FORECASTER: THOMAS AUGUSTE
PRESENT WEATHER AT HEWANORRA AIRPORT IS PARTLY CLOUDY WITH SHOWERS NEARBY.
PRESENT WEATHER AT GFL CHARLES AIRPORT IS PARTLY CLOUDY.
PRESENT TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT IS 29 C OR 84 F.
TODAY’S MAXIMUM TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT WAS 31 C OR 88 F.
WIND AT HEWANORRA AIRPORT IS BLOWING FROM THE EAST-NORTHEAST AT 16 MPH OR 26 KM/H.
RAINFALL IN THE 24 HOUR PERIOD THAT ENDED AT 2:00 PM TODAY:
AT HEWANORRA AIRPORT: TRACE. AT GFL CHARLES AIRPORT: TRACE.
TOTAL RAINFALL FOR THE MONTH OF JULY SO FAR:
AT HEWANORRA AIRPORT: 33.2 MM. AT GFL CHARLES AIRPORT: 20.4 MM.
SUNRISE TOMORROW: 5:41 AM. SUNSET TOMORROW: 6:36 PM.
FORECAST FOR SAINT LUCIA VALID FOR THE NEXT 24 HOURS
WINDS WILL BE BLOWING FROM BETWEEN THE EAST-NORTHEAST AND EAST-SOUTHEAST NEAR 18 MPH OR 29 KM/H.
WEATHER: CLOUDY AT TIMES WITH SOME SCATTERED SHOWERS. SHOWERS MAY BE MODERATE TO HEAVY IN SOME LOCATIONS.
MARINE FORECAST FOR SEAS IN A 25 MILE OR 40 KM RADIUS FROM SAINT LUCIA
TIDES FOR CASTRIES HARBOUR: HIGH AT 8:13 PM… LOW AT 01:42 AM.
TIDES FOR VIEUX FORT BAY: HIGH AT 9:20 PM… LOW AT 03:09 AM.
SEAS: SLIGHT TO MODERATE WITH WAVES 3 TO 5 FEET OR 0.9 TO 1.5 METRES.
FORECAST FOR THE LESSER ANTILLES
OCCASIONALLY CLOUDY WITH SOME SCATTERED SHOWERS.
TROPICAL WEATHER OUTLOOK
A WEAK TROPICAL WAVE WILL CAUSE OCCASIONAL CLOUDY PERIODS WITH SOME SCATTERED SHOWERS OVER THE EASTERN CARIBBEAN TONIGHT.
ANOTHER TROPICAL WAVE LOCATED A FEW HUNDRED MILES EAST OF THE LESSER ANTILLES IS MOVING WESTWARD AT ABOUT 17 MPH OR 28 KM/H. THIS WAVE IS EXPECTED TO AFFECT THE ISLANDS FROM LATE TOMORROW INTO TUESDAY.
TWO OTHER TROPICAL WAVES LOCATED OVER THE EASTERN AND FAR EASTERN TROPICAL ATLANTIC ARE BOTH MOVING WESTWARD AT ABOUT 17 MPH OR 28 KM/H.
TROPICAL CYCLONE FORMATION IS NOT EXPECTED OVER THE TROPICAL ATLANTIC DURING THE NEXT 2 DAYS.