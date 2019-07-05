6 p.m. July 5, 2019 weather update

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6:00 PM WEATHER REPORT
DATE: 05TH JULY, 2019
FORECASTER: AVLON CHARLERY
PRESENT WEATHER AT HEWANORRA AIRPORT IS CLOUDY AND HAZY.
PRESENT WEATHER AT GFL CHARLES AIRPORT IS FAIR AND HAZY.
PRESENT TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT IS 29 C OR 84 F.
TODAY’S MAXIMUM TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT WAS 31 C OR 88 F.
WIND AT HEWANORRA AIRPORT IS BLOWING FROM THE EAST AT 25 MPH OR 41 KM/H.
RAINFALL IN THE 24 HOUR PERIOD THAT ENDED AT 2:00 PM TODAY:
AT HEWANORRA AIRPORT: 8.7 MM. AT GFL CHARLES AIRPORT:3.3 MM
TOTAL RAINFALL FOR THE MONTH OF JULY SO FAR:
AT HEWANORRA AIRPORT: 32.4 MM. AT GFL CHARLES AIRPORT:20.4 MM
SUNRISE TOMORROW: 5:40 AM SUNSET TOMORROW: 6:36 PM
FORECAST FOR SAINT LUCIA VALID FOR THE NEXT 24 HOURS
WINDS WILL BE BLOWING FROM THE EAST NEAR 21 MPH OR 33 KM/H WITH A FEW GUSTS.
WEATHER: FAIR TO PARTLY CLOUDY SKIES WITH SOME SCATTERED SHOWERS, TONIGHT.
MARINE FORECAST FOR SEAS IN A 25 MILE OR 40 KM RADIUS FROM SAINT LUCIA
TIDES FOR CASTRIES HARBOUR: LOW AT 11:22 PM… HIGH AT 5:58 AM
TIDES FOR VIEUX FORT BAY: LOW AT 12:49 AM … HIGH AT 7:05 AM
SEAS: LOCALLY ROUGH WITH WAVES AND SWELLS 6 TO 8 FEET OR 1.8 TO 2.4 METRES.
SMALL CRAFT OPERATORS AND SEA BATHERS ARE ASKED TO EXERCISE EXTREME CAUTION DUE TO GUSTY WINDS AND ROUGH SEAS.
FORECAST FOR THE LESSER ANTILLES
FAIR TO PARTLY CLOUDY AND BREEZY WITH A FEW SHOWERS.
TROPICAL WEATHER OUTLOOK
THE ATLANTIC HIGH PRESSURE IS EXPECTED TO BUILD ACROSS THE REGION. AS A RESULT, FAIR TO PARTLY CLOUDY CONDITIONS WILL PREVAIL OVER THE AREA DURING THE NEXT 24 HOURS. TWO TROPICAL WAVES LOCATED OVER THE CENTRAL TROPICAL ATLANTIC ARE BOTH MOVING WESTWARD AT ABOUT 17 MPH OR 28 KM/H.
TROPICAL CYCLONE FORMATION IS NOT EXPECTED OVER THE TROPICAL ATLANTIC DURING THE NEXT 5 DAYS.