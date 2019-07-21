6 p.m. July 21, 2019 weather update

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6:00 PM WEATHER REPORT
DATE: 21st JULY, 2019
FORECASTER: E. FRANCIS
PRESENT WEATHER AT HEWANORRA AIRPORT IS PARTLY CLOUDY.
PRESENT WEATHER AT GFL CHARLES AIRPORT IS FAIR.
PRESENT TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT IS 29 C OR 84 F.
TODAY’S MAXIMUM TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT WAS 31 C OR 88 F.
WIND AT HEWANORRA AIRPORT IS BLOWING FROM THE EAST AT 20 MPH OR 31 KM/H.
RAINFALL IN THE 24 HOUR PERIOD THAT ENDED AT 2:00 PM TODAY:
AT HEWANORRA AIRPORT: TRACE. AT GFL CHARLES AIRPORT: 0.4 MM.
TOTAL RAINFALL FOR THE MONTH OF JULY SO FAR:
AT HEWANORRA AIRPORT: 64.3 MM. AT GFL CHARLES AIRPORT: 84.1 MM.
SUNRISE TOMORROW: 5:45 AM. SUNSET TOMORROW: 6:35 PM.
FORECAST FOR SAINT LUCIA VALID FOR THE NEXT 24 HOURS
WINDS WILL BE BLOWING FROM THE EAST NEAR 21 MPH OR 33 KM/H, WITH GUSTS NEAR SHOWERS.
WEATHER: PARTLY CLOUDY SKIES WITH A FEW SCATTERED SHOWERS AT FIRST. GENERALLY, CLOUDY SKIES WITH SHOWERS AND POSSIBLY ISOLATED THUNDERSTORMS IS EXPECTED FROM LATER TONIGHT INTO TOMORROW.
MARINE FORECAST FOR SEAS IN A 25 MILE OR 40 KM RADIUS FROM SAINT LUCIA
TIDES FOR CASTRIES HARBOUR: HIGH AT 7:04 PM…. LOW AT 12:30 AM.
TIDES FOR VIEUX FORT BAY: HIGH AT 8:11 PM… LOW AT 01:57 AM.
SEAS: SLIGHT TO MODERATE WITH WAVES 3 TO 5 FEET OR 0.9 TO 1.5 METRES.
FORECAST FOR THE LESSER ANTILLES
PARTLY CLOUDY SKIES WITH SOME SCATTERED SHOWERS AT FIRST. AN INCREASE IN CLOUDINESS WITH SHOWERS AND ISOLATED THUNDERSTORMS IS EXPECTED FROM LATER TONIGHT INTO TOMORROW.
TROPICAL WEATHER OUTLOOK
A TROPICAL WAVE JUST TO THE EAST OF THE LESSER ANTILLES IS MOVING WESTWARD NEAR 15 MPH OR 24 KM/H. THIS WAVE IS EXPECTED TO GENERATE AN INCREASE IN CLOUDINESS, SHOWERS AND THUNDERSTORMS OVER THE REGION FROM LATER TONIGHT INTO TOMORROW.
ANOTHER TROPICAL WAVE LOCATED OVER THE EASTERN TROPICAL ATLANTIC IS MOVING WESTWARD AT ABOUT 21 MPH OR 33 KM/H.