6 p.m. July 18, 2019 weather update

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6:00 PM WEATHER REPORT
DATE: 18TH JULY, 2019
FORECASTERS: THOMAS AUGUSTE
PRESENT WEATHER AT HEWANORRA AIRPORT IS CLOUDY WITH LIGHT SHOWERS.
PRESENT WEATHER AT GFL CHARLES AIRPORT IS PARTLY CLOUDY.
PRESENT TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT IS 27 C OR 81 F.
TODAY’S MAXIMUM TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT WAS 31 C OR 88 F.
WIND AT HEWANORRA AIRPORT IS BLOWING FROM THE EAST SOUTHEAST AT 16 MPH OR 26 KM/H.
RAINFALL IN THE 24 HOUR PERIOD THAT ENDED AT 2:00 PM TODAY:
AT HEWANORRA AIRPORT: TRACE AT GFL CHARLES AIRPORT: 2.2 MM
TOTAL RAINFALL FOR THE MONTH OF JULY SO FAR:
AT HEWANORRA AIRPORT: 60.0 MM AT GFL CHARLES AIRPORT: 81.8 MM.
SUNRISE TOMORROW: 5:44 AM SUNSET TOMORROW: 6:35 PM.
FORECAST FOR SAINT LUCIA VALID FOR THE NEXT 24 HOURS
WINDS WILL BE BLOWING FROM THE EAST NEAR 20 MPH OR 31 KM/H.
WEATHER: PARTLY CLOUDY SKIES, BECOMING CLOUDY AT TIMES WITH SOME SCATTERED SHOWERS AND A SLIGHT CHANCE OF THUNDERSTORMS. CONDITIONS ARE EXPECTED TO IMPROVE TOMORROW.
MARINE FORECAST FOR SEAS IN A 25 MILE OR 40 KM RADIUS FROM SAINT LUCIA
TIDES FOR CASTRIES HARBOUR: HIGH AT PRESENT… LOW AT 10:12 PM.
TIDES FOR VIEUX FORT BAY: HIGH AT 6:31 PM… LOW AT 11:39 PM.
SEAS: SLIGHT TO MODERATE WITH WAVES 3 TO 6 FEET 0.9 TO 1.8 METRES.
FORECAST FOR THE LESSER ANTILLES
PARTLY CLOUDY SKIES, OCCASIONALLY BECOMING CLOUDY WITH SOME SCATTERED SHOWERS AND A CHANCE OF ISOLATED THUNDERSTORMS.
TROPICAL WEATHER OUTLOOK
MOISTURE AND INSTABILITY ASSOCIATED WITH A WESTWARD MOVING TROPICAL WAVE WILL CONTINUE TO CAUSE SOME CLOUDY PERIODS WITH SHOWERS AND POSSIBLY ISOLATED THUNDERSTORMS
OVER THE EASTERN CARIBBEAN ISLANDS DURING THE NEXT 24 HOURS. SAHARAN DUST TRAILING THIS SYSTEM IS EXPECTED TO REDUCE THE VISIBILITY AROUND THE EASTERN CARIBBEAN REGION FOR THE NEXT FEW DAYS.
A WEAK LOW LEVEL TROUGH LOCATED OVER THE CENTRAL TROPICAL ATLANTIC IS MOVING SOUTH WESTWARD NEAR 26 MPH OR 42 KM/H.
ANOTHER TROPICAL WAVE LOCATED OVER THE EASTERN TROPICAL ATLANTIC IS MOVING WESTWARD NEAR 17 MPH OR 28 KM/H.
TROPICAL CYCLONE FORMATION IS NOT EXPECTED OVER THE TROPICAL ATLANTIC DURING THE NEXT 5 DAYS.