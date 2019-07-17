6 p.m. July 17, 2019 weather update

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6:00 PM WEATHER REPORT
DATE: 17TH JULY, 2019
FORECASTER: VIGIL SALTIBUS
PRESENT WEATHER AT HEWANORRA AIRPORT IS CLOUDY WITH SHOWERS NEARBY.
PRESENT WEATHER AT GFL CHARLES AIRPORT IS CLOUDY WITH SHOWERS.
PRESENT TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT IS 29 C OR 84 F.
TODAY’S MAXIMUM TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT WAS 31 C OR 88 F.
WIND AT HEWANORRA AIRPORT IS BLOWING FROM THE EAST AT 15 MPH OR 24 KM/H.
RAINFALL IN THE 24 HOUR PERIOD THAT ENDED AT 2:00 PM TODAY:
AT HEWANORRA AIRPORT: 1.1 MM AT GFL CHARLES AIRPORT: 2.9 MM.
TOTAL RAINFALL FOR THE MONTH OF JULY SO FAR:
AT HEWANORRA AIRPORT: 60.0 MM AT GFL CHARLES AIRPORT: 75.3 MM.
SUNRISE TOMORROW: 5:44 AM SUNSET TOMORROW: 6:36 PM.
FORECAST FOR SAINT LUCIA VALID FOR THE NEXT 24 HOURS
WINDS WILL BE BLOWING FROM THE EAST NORTHEAST AND EAST SOUTHEAST NEAR 20 MPH OR 31 KM/H.
WEATHER: PARTLY CLOUDY TO CLOUDY AT TIMES WITH SOME SCATTERED SHOWERS.
FORECAST FOR THE LESSER ANTILLES
OVER THE SOUTHERN WINDWARD ISLANDS PARTLY CLOUDY TO CLOUDY WITH SOME SCATTERED SHOWERS AND A CHANCE OF ISOLATED THUNDERSTORMS. ELSEWHERE IT WILL BE GENERALLY FAIR AT FIRST BECOMING INCREASINGLY CLOUDY WITH SOME SCATTERED SHOWERS TONIGHT.
TROPICAL WEATHER OUTLOOK
A TROPICAL WAVE WILL LOCATED JUST EAST OF THE LESSER ANTILLES WILL CAUSE SOME CLOUDY PERIODS WITH SHOWERS OVER THE ISLANDS LATER TONIGHT INTO THURSDAY.
THE INTER TROPICAL CONVERGENCE ZONE (ITCZ) IS ACTIVE OVER THE SOUTHERN ISLANDS OF THE LESSER ANTILLES.
ANOTHER TWO TROPICAL WAVES LOCATED OVER THE CENTRAL AND FAR EASTERN ATLANTIC IS MOVING WESTWARD NEAR 17 MPH OR 28 KM/H.
TROPICAL CYCLONE FORMATION IS NOT EXPECTED OVER THE TROPICAL ATLANTIC DURING THE NEXT 5 DAYS.