6 p.m. July 16, 2019 weather update

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6:00 PM WEATHER REPORT
DATE: 16TH JULY, 2019
FORECASTER: MACLEAN JN BAPTISTE
PRESENT WEATHER AT HEWANORRA AIRPORT IS CLOUDY WITH SHOWERS NEARBY.
PRESENT WEATHER AT GFL CHARLES AIRPORT IS FAIR.
PRESENT TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT IS 27 C OR 81 F.
TODAY’S MAXIMUM TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT WAS 32 C OR 90 F.
WIND AT HEWANORRA AIRPORT IS BLOWING FROM THE EAST AT 13 MPH OR 20 KM/H.
RAINFALL IN THE 24 HOUR PERIOD THAT ENDED AT 2:00 PM TODAY:
AT HEWANORRA AIRPORT: NIL. AT GFL CHARLES AIRPORT: NIL.
TOTAL RAINFALL FOR THE MONTH OF JULY SO FAR:
AT HEWANORRA AIRPORT: 58.9 MM. AT GFL CHARLES AIRPORT: 72.4 MM.
SUNRISE TOMORROW: 5:44 AM. SUNSET TOMORROW: 6:36 PM.
FORECAST FOR SAINT LUCIA VALID FOR THE NEXT 24 HOURS
WINDS WILL BE BLOWING FROM THE EAST NEAR 21 MPH OR 33 KM/H.
WEATHER: FAIR TO OCCASIONALLY CLOUDY AND BREEZY WITH A FEW BRIEF SCATTERED SHOWERS.
MARINE FORECAST FOR SEAS IN A 25 MILE OR 40 KM RADIUS FROM SAINT LUCIA
TIDES FOR CASTRIES HARBOUR: LOW AT 8:50 PM… HIGH AT 3:29 AM.
TIDES FOR VIEUX FORT BAY: LOW AT 10:17 PM…. HIGH AT 4:36 AM.
SEAS: MODERATE WITH WAVES 4 TO 6 FEET OR 1.2 TO 1.8 METRES.
FORECAST FOR THE LESSER ANTILLES
FAIR TO OCCASIONALLY CLOUDY SKIES WITH SOME SCATTERED SHOWERS.
TROPICAL WEATHER OUTLOOK
A MID LEVEL TROUGH IS EXPECTED TO CAUSE SOME SHOWERS OVER THE EASTERN CARIBBEAN ISLANDS FROM TONIGHT INTO TOMORROW.
A TROPICAL WAVE LOCATED OVER THE CENTRAL TROPICAL ATLANTIC IS MOVING WESTWARD NEAR 15 MPH OR 24 KM/H. THIS WAVE IS EXPECTED TO BRING CLOUDINESS AND SHOWERS OVER THE EASTERN CARIBBEAN ISLANDS ON THURSDAY INTO FRIDAY.
ANOTHER TROPICAL WAVE LOCATED NEAR THE WEST AFRICAN COAST IS MOVING WESTWARD NEAR 12 MPH OR 19 KM/H.
TROPICAL CYCLONE FORMATION IS NOT EXPECTED OVER THE TROPICAL ATLANTIC DURING THE NEXT 5 DAYS.