6 p.m. July 14, 2019 weather update

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6:00 PM WEATHER REPORT
DATE: 14TH JULY, 2019
FORECASTER: WEBSTER GAJADHAR
PRESENT WEATHER AT HEWANORRA AIRPORT IS CLOUDY WITH SHOWERS NEARBY.
PRESENT WEATHER AT GFL CHARLES AIRPORT IS CLOUDY WITH SHOWERS.
PRESENT TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT IS 27 C OR 81 F.
TODAY’S MAXIMUM TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT WAS 32 C OR 90 F.
WIND AT HEWANORRA AIRPORT IS BLOWING FROM THE EAST-NORTHEAST AT 24 MPH OR 39 KM/H.
RAINFALL IN THE 24 HOUR PERIOD THAT ENDED AT 2:00 PM TODAY:
AT HEWANORRA AIRPORT: 0.5 MM. AT GFL CHARLES AIRPORT: 3..9 MM.
TOTAL RAINFALL FOR THE MONTH OF JULY SO FAR:
AT HEWANORRA AIRPORT: 44.6 MM. AT GFL CHARLES AIRPORT: 43.9 MM.
SUNRISE TOMORROW: 5:43 AM. SUNSET TOMORROW: 6:36 PM.
FORECAST FOR SAINT LUCIA VALID FOR THE NEXT 24 HOURS
WINDS WILL BE BLOWING FROM BETWEEN THE EAST-NORTHEAST AND EAST NEAR 25 MPH OR 41 KM/H,
WITH OCCASIONAL GUSTS.
WEATHER: PARTLY CLOUDY TO CLOUDY AND BREEZY WITH SCATTERED SHOWERS, SOME OF WHICH MAY BE HEAVY, AND A CHANCE OF ISOLATED THUNDERSTORMS.
MARINE FORECAST FOR SEAS IN A 25 MILE OR 40 KM RADIUS FROM SAINT LUCIA
TIDES FOR CASTRIES HARBOUR: LOW AT 7:22 PM…HIGH AT 2:10 AM.
TIDES FOR VIEUX FORT BAY: LOW AT 8:49 PM…HIGH AT 3:17 AM.
SEAS: LOCALLY ROUGH WITH WAVES AND NORTHEASTERLY SWELLS 6 TO 8 FEET OR 1.8 TO 2.4 METRES.
SMALL CRAFT OPERATORS AND SEA BATHERS ARE ADVISED TO EXERCISE CAUTION DUE TO BRISK WINDS AND ROUGH SEAS.
FORECAST FOR THE LESSER ANTILLES
GENERALLY CLOUDY AND BREEZY WITH SCATTERED MODERATE TO HEAVY SHOWERS AND ISOLATED
THUNDERSTORMS OVER THE WINDWARD ISLANDS. ELSEWHERE, FAIR TO PARTLY CLOUDY AND BREEZY
WITH A FEW BRIEF SHOWERS.
TROPICAL WEATHER OUTLOOK
A TROPICAL WAVE WILL CONTINUE TO PRODUCE CLOUDINESS, SHOWERS AND ISOLATED THUNDERSTORMS MAINLY OVER THE WINDWARD ISLANDS TONIGHT INTO TOMORROW.
ANOTHER TROPICAL WAVE LOCATED OVER THE CENTRAL TROPICAL ATLANTIC IS MOVING WESTWARD NEAR 20 MPH OR 31 KM/H.
TROPICAL CYCLONE FORMATION IS NOT EXPECTED OVER THE TROPICAL ATLANTIC DURING THE NEXT 5 DAYS.