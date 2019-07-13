6 p.m. July 13, 2019 weather update

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6:00 PM WEATHER REPORT
DATE: 13TH JULY, 2019
FORECASTER: GLENN ANTOINE
PRESENT WEATHER AT HEWANORRA AIRPORT IS FAIR.
PRESENT WEATHER AT GFL CHARLES AIRPORT IS PARTLY CLOUDY.
PRESENT TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT IS 28 C OR 82 F.
TODAY’S MAXIMUM TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT WAS 31 C OR 88 F.
WIND AT HEWANORRA AIRPORT IS BLOWING FROM THE EAST-SOUTHEAST AT 20 MPH
OR 31 KM/H
RAINFALL IN THE 24 HOUR PERIOD THAT ENDED AT 2:00 PM TODAY:
AT HEWANORRA AIRPORT: 4.3 MM. AT GFL CHARLES AIRPORT: 5.8 MM.
TOTAL RAINFALL FOR THE MONTH OF JULY SO FAR:
AT HEWANORRA AIRPORT: 44.1 MM. AT GFL CHARLES AIRPORT: 40.0 MM.
SUNRISE TOMORROW: 5:43 AM. SUNSET TOMORROW: 6:36 PM.
FORECAST FOR SAINT LUCIA VALID FOR THE NEXT 24 HOURS
WINDS WILL BE BLOWING FROM BETWEEN THE EAST-SOUTHEAST AND EAST NEAR 21 MPH OR 33 KM/H, WITH A FEW GUSTS.
WEATHER: FAIR TO PARTLY CLOUDY AND BREEZY WITH A FEW ISOLATED SHOWERS.
MARINE FORECAST FOR SEAS IN A 25 MILE OR 40 KM RADIUS FROM SAINT LUCIA
TIDES FOR CASTRIES HARBOUR: LOW AT 6:35 PM…HIGH AT 1:21 AM.
TIDES FOR VIEUX FORT BAY: LOW AT 8:02 PM…HIGH AT 2:33 AM.
SEAS: MODERATE TO LOCALLY ROUGH WITH WAVES AND SWELLS 5 TO 7 FEET OR 1.5 TO 2.1 METRES.
SMALL CRAFT OPERATORS AND SEA BATHERS ARE ADVISED TO EXERCISE CAUTION DUE TO ABOVE NORMAL SEAS.
FORECAST FOR THE LESSER ANTILLES
FAIR TO PARTLY CLOUDY AND BREEZY WITH A FEW SCATTERED SHOWERS.
TROPICAL WEATHER OUTLOOK
A TROPICAL WAVE ASSOCIATED WITH A LOW PRESSURE CENTER LOCATED OVER THE CENTRAL TROPICAL ATLANTIC, IS MOVING WESTWARD AT ABOUT 15 MPH OR 24 KM/H. THIS SYSTEM HAS A LOW CHANCE OF DEVELOPING INTO A TROPICAL CYCLONE DURING THE NEXT 5 DAYS AND IS EXPECTED TO AFFECT THE LESSER ANTILLES FROM LATE SUNDAY INTO MONDAY.
ANOTHER TROPICAL WAVE LOCATED OVER THE EASTERN TROPICAL ATLANTIC IS MOVING WESTWARD NEAR 15 MPH OR 24 KM/H.