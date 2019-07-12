6 p.m. July 12, 2019 weather update

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6:00 PM WEATHER REPORT
DATE: 12TH JULY, 2019
FORECASTER: THOMAS AUGUSTE
PRESENT WEATHER AT HEWANORRA AIRPORT IS PARTLY CLOUDY.
PRESENT WEATHER AT GFL CHARLES AIRPORT IS CLOUDY WITH SHOWERS NEARBY.
PRESENT TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT IS 28 C OR 82 F.
TODAY’S MAXIMUM TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT WAS 32 C OR 90 F.
WIND AT HEWANORRA AIRPORT IS BLOWING FROM THE EAST AT 18 MPH OR 29 KM/H
RAINFALL IN THE 24 HOUR PERIOD THAT ENDED AT 2:00 PM TODAY:
AT HEWANORRA AIRPORT: TRACE AT GFL CHARLES AIRPORT: 0.6 MM.
TOTAL RAINFALL FOR THE MONTH OF JULY SO FAR:
AT HEWANORRA AIRPORT: 39.8 MM. AT GFL CHARLES AIRPORT: 34.2 MM.
SUNSET TODAY: 6:36 PM. SUNRISE TOMORROW: 5:42 AM.
FORECAST FOR SAINT LUCIA VALID FOR THE NEXT 24 HOURS
WINDS WILL BE BLOWING FROM BETWEEN THE EAST-NORTHEAST AND EAST-SOUTHEAST NEAR 20 MPH OR 32 KM/H, WITH OCCASIONAL GUSTS.
WEATHER: PARTLY CLOUDY TO CLOUDY SKIES WITH SCATTERED SHOWERS WHICH WILL BE MODERATE TO HEAVY IN SOME LOCATIONS. THERE IS ALSO A CHANCE OF ISOLATED THUNDERSTORMS TONIGHT.
MARINE FORECAST FOR SEAS IN A 25 MILE OR 40 KM RADIUS FROM SAINT LUCIA
TIDES FOR CASTRIES HARBOUR: LOW AT PRESENT… HIGH AT 12:39 AM.
TIDES FOR VIEUX FORT BAY: LOW AT 7:12 PM… HIGH AT 1:46 AM.
SEAS: MODERATE TO LOCALLY ROUGH WITH WAVES 4 TO 7 FEET OR 1.2 TO 2.1 METRES.
SMALL CRAFT OPERATORS AND SEA BATHERS ARE ADVISED TO EXERCISE CAUTION DUE TO BRISK WINDS AND ABOVE NORMAL SEAS.
FORECAST FOR THE LESSER ANTILLES
PARTLY CLOUDY TO CLOUDY WITH SCATTERED SHOWERS AND A FEW THUNDERSTORMS.
TROPICAL WEATHER OUTLOOK
A TROPICAL WAVE IS CAUSING CLOUDY CONDITIONS WITH SCATTERED SHOWERS AND ISOLATED THUNDERSTORMS OVER THE LESSER ANTILLES. CONDITIONS ARE EXPECTED TO IMPROVE TOMORROW.
ANOTHER TROPICAL WAVE ASSOCIATED WITH AN AREA OF LOW PRESSURE, IS LOCATED OVER THE CENTRAL TROPICAL ATLANTIC AND IS MOVING WESTWARD AT ABOUT 20 MPH OR 20 KM/H. THIS SYSTEM HAS A LOW CHANCE OF DEVELOPING INTO A TROPICAL CYCLONE DURING THE NEXT 5 DAYS.
RESIDENTS AND INTERESTS AROUND THE EASTERN CARIBBEAN ARE ASKED TO CLOSELY MONITOR THE PROGRESS OF THIS SYSTEM.
A THIRD TROPICAL WAVE IS LOCATED NEAR THE WEST AFRICAN COAST AND IT IS MOVING WESTWARD NEAR 12 MPH OR 19 KM/H.