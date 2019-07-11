6 p.m. July 11, 2019 weather update

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6:00 PM WEATHER REPORT
DATE: 11TH JULY, 2019
FORECASTER: AVLON CHARLERY
PRESENT WEATHER AT HEWANORRA AIRPORT IS FAIR.
PRESENT WEATHER AT GFL CHARLES AIRPORT IS FAIR.
PRESENT TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT IS 29 C OR 84 F.
TODAY’S MAXIMUM TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT WAS 31 C OR 88 F.
WIND AT HEWANORRA AIRPORT IS BLOWING FROM THE EAST AT 20 MPH OR 31 KM/H.
RAINFALL IN THE 24 HOUR PERIOD THAT ENDED AT 2:00 PM TODAY:
AT HEWANORRA AIRPORT: 1.1 MM AT GFL CHARLES AIRPORT: 2.9 MM.
TOTAL RAINFALL FOR THE MONTH OF JULY SO FAR:
AT HEWANORRA AIRPORT: 39.8 MM AT GFL CHARLES AIRPORT: 33.6 MM.
SUNRISE TOMORROW: 5:42 AM SUNSET TODAY: 6:36 PM
FORECAST FOR SAINT LUCIA VALID FOR THE NEXT 24 HOURS
WINDS WILL BE BLOWING FROM BETWEEN THE EAST AND EAST-NORTHEAST NEAR 23 MPH OR 37 KM/H.
WEATHER: TONIGHT, FAIR TO PARTLY CLOUDY SKIES WITH A FEW SHOWERS. A GRADUAL INCREASE IN CLOUDINESS WITH SHOWERS AND ISOLATED THUNDERSTORMS IS EXPECTED FROM TOMORROW MORNING.
MARINE FORECAST FOR SEAS IN A 25 MILE OR 40 KM RADIUS FROM SAINT LUCIA
TIDES FOR CASTRIES HARBOUR: LOW AT 4:53 PM… HIGH AT 06:42 AM.
TIDES FOR VIEUX FORT BAY: LOW AT 6:20 PM… HIGH AT 11:47 AM
SEAS: MODERATE WITH WAVES 4 TO 6 FEET OR 1.2 TO 1.8 METRES.
FORECAST FOR THE LESSER ANTILLES
FAIR TO PARTLY CLOUDY SKIES WITH A FEW SHOWERS. AN INCREASE IN CLOUDINESS, SCATTERED
SHOWERS AND ISOLATED THUNDERSTORMS IS EXPECTED FROM TOMORROW MORNING.
TROPICAL WEATHER OUTLOOK
A TROPICAL WAVE LOCATED A FEW HUNDRED MILES EAST OF SAINT LUCIA, IS MOVING WESTWARD NEAR 20 MPH OR 31 KM/H. THIS WAVE IS EXPECTED TO PRODUCE SCATTERED SHOWERS AND ISOLATED THUNDERSTORMS OVER THE EASTERN CARIBBEAN ISLANDS FROM FRIDAY.
FURTHER EAST, A TROPICAL WAVE ASSOCIATED WITH AND AREA OF LOW PRESSURE HAS A LOW CHANCE OF DEVELOPING INTO A TROPICAL STORM DURING THE NEXT 5 DAYS.