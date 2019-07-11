Don't Miss
MASSIVE SALE AT AUTO DOMAIN INC. IN CORINTH, GROS ISLET, July 15-July 20, 2019, 40% off on selected items: transmissions, engines, body, electric, brakes, filters, headlamps. Call 758-584-2621 or 758-287-2886

6 p.m. July 11, 2019 weather update

By St. Lucia Met. Services
July 11, 2019

 Share This On:

Tweet
Pin
Share
0 Shares

6:00 PM WEATHER REPORT
DATE: 11TH JULY, 2019
FORECASTER: AVLON CHARLERY

PRESENT WEATHER AT HEWANORRA AIRPORT IS FAIR.
PRESENT WEATHER AT GFL CHARLES AIRPORT IS FAIR.
PRESENT TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT IS 29 C OR 84 F.
TODAY’S MAXIMUM TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT WAS 31 C OR 88 F.
WIND AT HEWANORRA AIRPORT IS BLOWING FROM THE EAST AT 20 MPH OR 31 KM/H.

RAINFALL IN THE 24 HOUR PERIOD THAT ENDED AT 2:00 PM TODAY:
AT HEWANORRA AIRPORT: 1.1 MM AT GFL CHARLES AIRPORT: 2.9 MM.
TOTAL RAINFALL FOR THE MONTH OF JULY SO FAR:
AT HEWANORRA AIRPORT: 39.8 MM AT GFL CHARLES AIRPORT: 33.6 MM.

SUNRISE TOMORROW: 5:42 AM SUNSET TODAY: 6:36 PM

FORECAST FOR SAINT LUCIA VALID FOR THE NEXT 24 HOURS
WINDS WILL BE BLOWING FROM BETWEEN THE EAST AND EAST-NORTHEAST NEAR 23 MPH OR 37 KM/H.
WEATHER: TONIGHT, FAIR TO PARTLY CLOUDY SKIES WITH A FEW SHOWERS. A GRADUAL INCREASE IN CLOUDINESS WITH SHOWERS AND ISOLATED THUNDERSTORMS IS EXPECTED FROM TOMORROW MORNING.

MARINE FORECAST FOR SEAS IN A 25 MILE OR 40 KM RADIUS FROM SAINT LUCIA
TIDES FOR CASTRIES HARBOUR: LOW AT 4:53 PM… HIGH AT 06:42 AM.
TIDES FOR VIEUX FORT BAY: LOW AT 6:20 PM… HIGH AT 11:47 AM
SEAS: MODERATE WITH WAVES 4 TO 6 FEET OR 1.2 TO 1.8 METRES.

FORECAST FOR THE LESSER ANTILLES
FAIR TO PARTLY CLOUDY SKIES WITH A FEW SHOWERS. AN INCREASE IN CLOUDINESS, SCATTERED
SHOWERS AND ISOLATED THUNDERSTORMS IS EXPECTED FROM TOMORROW MORNING.

TROPICAL WEATHER OUTLOOK
A TROPICAL WAVE LOCATED A FEW HUNDRED MILES EAST OF SAINT LUCIA, IS MOVING WESTWARD NEAR 20 MPH OR 31 KM/H. THIS WAVE IS EXPECTED TO PRODUCE SCATTERED SHOWERS AND ISOLATED THUNDERSTORMS OVER THE EASTERN CARIBBEAN ISLANDS FROM FRIDAY.

FURTHER EAST, A TROPICAL WAVE ASSOCIATED WITH AND AREA OF LOW PRESSURE HAS A LOW CHANCE OF DEVELOPING INTO A TROPICAL STORM DURING THE NEXT 5 DAYS.

(0)(0)
Tweet
Pin
Share
0 Shares
This article was posted in its entirety as received by stlucianewsonline.com. This media house does not correct any spelling or grammatical error within press releases and commentaries. The views expressed therein are not necessarily those of stlucianewsonline.com, its sponsors or advertisers.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.