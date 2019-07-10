6 p.m. July 10, 2019 weather update

Share This On:
6:00 PM WEATHER REPORT
DATE: 10TH JULY, 2019
FORECASTER: MACLEAN JN BAPTISTE
PRESENT WEATHER AT HEWANORRA AIRPORT IS PARTLY CLOUDY AND HAZY.
PRESENT WEATHER AT GFL CHARLES AIRPORT IS PARTLY CLOUDY AND HAZY.
PRESENT TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT IS 29 C OR 84 F.
TODAY’S MAXIMUM TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT WAS 31 C OR 88 F.
WIND AT HEWANORRA AIRPORT IS BLOWING FROM THE EAST AT 21 MPH OR 33 KM/H.
RAINFALL IN THE 24 HOUR PERIOD THAT ENDED AT 2:00 PM TODAY:
AT HEWANORRA AIRPORT: TRACE AT GFL CHARLES AIRPORT: 0.2 MM
TOTAL RAINFALL FOR THE MONTH OF JULY SO FAR:
AT HEWANORRA AIRPORT: 38.7 MM AT GFL CHARLES AIRPORT: 30.7 MM.
SUNRISE TOMORROW: 5:42 AM SUNSET TOMORROW: 6:36 PM
FORECAST FOR SAINT LUCIA VALID FOR THE NEXT 24 HOURS
WINDS WILL BE BLOWING FROM BETWEEN THE EAST AND EAST-NORTHEAST NEAR 21 MPH OR 33 KM/H, WITH OCCASIONAL GUSTS.
WEATHER: FAIR, HAZY AND BREEZY, BECOMING CLOUDY AT TIMES WITH A FEW BRIEF SHOWERS.
MARINE FORECAST FOR SEAS IN A 25 MILE OR 40 KM RADIUS FROM SAINT LUCIA
TIDES FOR CASTRIES HARBOUR: HIGH AT 10:53 PM… LOW AT 5:39 AM.
TIDES FOR VIEUX FORT BAY: HIGH AT 12:00 AM… LOW AT 7:06 AM.
SEAS: MODERATE WITH WAVES 4 TO 6 FEET OR 1.2 TO 1.8 METRES.
FORECAST FOR THE LESSER ANTILLES
FAIR, HAZY AND BREEZY, BECOMING CLOUDY AT TIMES WITH A FEW BRIEF SCATTERED SHOWERS.
TROPICAL WEATHER OUTLOOK
A TROPICAL WAVE LOCATED OVER THE CENTRAL TROPICAL ATLANTIC IS MOVING WESTWARD NEAR 17 MPH OR 28 KM/H. THIS WAVE IS EXPECTED TO BRING SCATTERED SHOWERS AND ISOLATED HUNDERSTORMS OVER EASTERN CARIBBEAN ISLANDS ON FRIDAY THROUGH TO SATURDAY.
TWO OTHER TROPICAL WAVES LOCATED OVER THE EASTERN AND FAR EASTERN TROPICAL ATLANTIC ARE MOVING WESTWARD AT ABOUT 17 MPH AND 28 KM/H.