6 p.m. August 8, 2019 weather update

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6:00 PM WEATHER REPORT
DATE: 08TH AUGUST, 2019
FORECASTER: E. FRANCIS
PRESENT WEATHER AT HEWANORRA AIRPORT IS FAIR.
PRESENT WEATHER AT GFL CHARLES AIRPORT IS FAIR.
PRESENT TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT IS 29 C OR 84 F.
TODAY’S MAXIMUM TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT WAS 31 C OR 88 F.
WIND AT HEWANORRA AIRPORT IS BLOWING FROM THE EAST-SOUTHEAST AT 13 MPH OR 20 KM/H.
RAINFALL IN THE 24 HOUR PERIOD THAT ENDED AT 2:00 PM TODAY:
AT HEWANORRA AIRPORT: 5.0 MM. AT GFL CHARLES AIRPORT: 44.6 MM.
TOTAL RAINFALL FOR THE MONTH OF AUGUST SO FAR:
AT HEWANORRA AIRPORT: 86.0 MM. AT GFL CHARLES AIRPORT: 105.6 MM.
SUNRISE TOMORROW: 5:49 AM. SUNSET TOMORROW: 6:29 PM.
FORECAST FOR SAINT LUCIA VALID FOR THE NEXT 24 HOURS
WINDS WILL BE BLOWING FROM BETWEEN THE EAST AND EAST-SOUTHEAST NEAR 14 MPH
OR 22 KM/H.
WEATHER: FAIR TO OCCASIONALLY CLOUDY SKIES WITH A FEW SCATTERED SHOWERS.
MARINE FORECAST FOR SEAS IN A 25 MILE OR 40 KM RADIUS FROM SAINT LUCIA
TIDES FOR CASTRIES HARBOUR: HIGH AT 10:13 PM… LOW AT 5:23 AM.
TIDES FOR VIEUX FORT BAY: HIGH AT 11:20 PM… LOW AT 6:50 AM.
SEAS: SLIGHT TO MODERATE WITH WAVES 3 TO 5 FEET OR 0.9 TO 1.5 METRES.
FORECAST FOR THE LESSER ANTILLES
FAIR TO OCCASIONALLY CLOUDY SKIES WITH A FEW SCATTERED SHOWERS, MAINLY OVER THE NORTHERN PORTION OF THE LESSER ANTILLES.
TROPICAL WEATHER OUTLOOK
MOISTURE AND INSTABILITY IN THE ATMOSPHERE OVER THE REGION WILL PRODUCE SOME SHOWERS MAINLY OVER THE NORTHERN PORTION OF THE LESSER ANTILLES DURING THE FORECAST PERIOD.
TWO TROPICAL WAVES LOCATED OVER THE CENTRAL AND FAR EASTERN TROPICAL ATLANTIC ARE MOVING WESTWARD NEAR 12 MPH OR 19 KM/H.
TROPICAL CYCLONE FORMATION IS NOT EXPECTED OVER THE TROPICAL ATLANTIC DURING THE
NEXT 5 DAYS.