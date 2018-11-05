6 a.m. Saint Lucia weather report

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6:00 AM WEATHER REPORT
DATE: 05TH NOVEMBER, 2018
FORECASTER: VIGIL SALTIBUS
PRESENT WEATHER AT HEWANORRA AIRPORT IS FAIR.
PRESENT WEATHER AT GFL CHARLES AIRPORT IS PARTLY CLOUDY.
PRESENT TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT IS 26 C OR 79 F.
LAST NIGHT’S MINIMUM TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT WAS 25 C OR 77 F.
WIND AT HEWANORRA AIRPORT IS BLOWING FROM THE EAST AT 14 MPH OR 22 KM/H.
RAINFALL IN THE 24 HOUR PERIOD THAT ENDED AT 2:00 AM TODAY:
AT HEWANORRA AIRPORT: 0.3 MM.
TOTAL RAINFALL FOR THE MONTH OF NOVEMBER SO FAR:
AT HEWANORRA AIRPORT: 0.3 MM.
SUNSET TODAY: 5:34 PM
SUNRISE TOMORROW: 6:00 AM.
FORECAST FOR SAINT LUCIA VALID FOR THE NEXT 24 HOURS
WINDS WILL BE BLOWING FROM BETWEEN THE EAST-NORTHEAST AND EAST AT ABOUT 17 MPH OR 28 KM/H.
WEATHER: PARTLY CLOUDY SKIES OCCASIONALLY BECOMING CLOUDY WITH SCATTERED
LIGHT TO MODERATE SHOWERS AND A CHANCE OF ISOLATED THUNDERSTORMS.
MARINE FORECAST FOR SEAS IN A 25 MILE OR 40 KM RADIUS FROM SAINT LUCIA
TIDES FOR CASTRIES HARBOUR: LOW AT 7:30 AM…HIGH AT 2:03 PM.
TIDES FOR VIEUX FORT BAY: LOW AT 8:57 AM…HIGH AT 3:10 PM.
SEAS: MODERATE TO LOCALLY ROUGH WITH WAVES AND NORTHEASTERLY SWELLS 5 TO 7 FEET OR 1.5 TO 2.1 METRES.
SMALL CRAFT OPERATORS AND SEA BATHERS ARE ADVISED TO EXERCISE CAUTION DUE TO ABOVE NORMAL SEAS.
FORECAST FOR THE LESSER ANTILLES
PARTLY CLOUDY TO CLOUDY SKIES WITH SCATTERED SHOWERS AND A CHANCE OF ISOLATED THUNDERSTORMS.
TROPICAL WEATHER OUTLOOK
MOISTURE AND INSTABILITY ASSOCIATED WITH AN UPPER LEVEL TROUGH COUPLED WITH AN APPROACHING TROPICAL WAVE WILL GENERATE PERIODS OF CLOUDINESS,
SHOWERS AND ISOLATED THUNDERSTORMS OVER THE LESSER ANTILLES DURING THE NEXT 24 HOURS.
ANOTHER TROPICAL WAVE LOCATED OVER THE CENTRAL TROPICAL ATLANTIC IS MOVING WESTWARD AT ABOUT 15 MPH OR 24 KM/H.
TROPICAL CYCLONE FORMATION IS NOT EXPECTED OVER THE TROPICAL ATLANTIC DURING THE NEXT FIVE DAYS.