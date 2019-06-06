6 a.m. June 6, 2019 weather update

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6:00 AM WEATHER REPORT
DATE: 06TH JUNE, 2019
FORECASTER: THOMAS AUGUSTE
PRESENT WEATHER AT HEWANORRA AIRPORT IS PARTLY CLOUDY WITH SHOWERS NEARBY.
PRESENT WEATHER AT GFL CHARLES AIRPORT IS PARTLY CLOUDY WITH SHOWERS.
PRESENT TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT IS 28 C OR 82 F.
LAST NIGHT’S MINIMUM TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT WAS 28 C OR 82 F.
WIND AT HEWANORRA AIRPORT IS BLOWING FROM THE EAST SOUTHEAST AT 13 MPH OR 20 KM/H.
RAINFALL IN THE 24 HOUR PERIOD THAT ENDED AT 2:00 AM TODAY:
AT HEWANORRA AIRPORT: NIL.
TOTAL RAINFALL FOR THE MONTH OF JUNE SO FAR:
AT HEWANORRA AIRPORT: 12.3 MM.
SUNSET TODAY: 6:30 PM. SUNRISE TOMORROW: 5:34 AM.
FORECAST FOR SAINT LUCIA VALID FOR THE NEXT 24 HOURS
WINDS WILL BE BLOWING FROM BETWEEN THE EAST AND EAST-SOUTHEAST NEAR 18 MPH OR 29 KM/H.
WEATHER: PARTLY CLOUDY AND HAZY SKIES WITH A FEW SHOWERS.
MARINE FORECAST FOR SEAS IN A 25 MILE OR 40 KM RADIUS FROM SAINT LUCIA
TIDES FOR CASTRIES HARBOUR: HIGH AT PRESENT… LOW AT 12:13 PM.
TIDES FOR VIEUX FORT BAY: HIGH AT 6:14 AM… LOW AT 1:40 PM.
SEAS: MODERATE WITH WAVES 4 TO 6 FEET OR 1.2 TO 1.8 METRES.
FORECAST FOR THE LESSER ANTILLES
PARTLY CLOUDY AND HAZY SKIES, WITH A FEW SCATTERED SHOWERS.
TROPICAL WEATHER OUTLOOK
THERE IS SUFFICIENT MOISTURE AND INSTABILITY IN THE LOWER ATMOSPHERE OVER THE EASTERN CARIBBEAN REGION TO PRODUCE A FEW SHOWERS OVER THE ISLANDS DURING THE NEXT 24 HOURS.
A WEAK TROPICAL WAVE LOCATED ABOUT 700 MILES OR 1100 KILOMETERS EAST OF THE LESSER ANTILLES IS MOVING WESTWARD NEAR 12 MPH OR 19 KM/H. SAHARAN DUST IS PRESENT IN THE VICINITY OF THIS WAVE AND THIS IS LIMITING CONVECTION AND SHOWERS.
A SECOND TROPICAL WAVE LOCATED OVER THE CENTRAL TROPICAL ATLANTIC IS MOVING WESTWARD NEAR 12 MPH OR 19 KM/H.
TROPICAL CYCLONE FORMATION IS NOT EXPECTED OVER THE TROPICAL ATLANTIC DURING THE NEXT 5 DAYS.