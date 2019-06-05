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6 a.m. June 5, 2019 weather report

By St. Lucia Met Service
June 5, 2019

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Weather Update

6:00 AM WEATHER REPORT
DATE: 05TH JUNE, 2019
FORECASTER: VIGIL SATIBUS

PRESENT WEATHER AT HEWANORRA AIRPORT IS PARTLY CLOUDY AND HAZY.
PRESENT WEATHER AT GFL CHARLES AIRPORT IS CLOUDY AND HAZY.
PRESENT TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT IS 28 C OR 82 F.
LAST NIGHT’S TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT WAS 28 C OR 82 F.
WIND AT HEWANORRA AIRPORT IS BLOWING FROM THE EAST-SOUTHEAST AT 20 MPH OR 31 KM/H.

RAINFALL IN THE 24 HOUR PERIOD THAT ENDED AT 2:00 AM TODAY:
AT HEWANORRA AIRPORT: NIL.
TOTAL RAINFALL FOR THE MONTH OF JUNE SO FAR:
AT HEWANORRA AIRPORT: 12.3 MM.

SUNSET TODAY: 6:30 PM SUNRISE TOMORROW: 5:34 AM.

FORECAST FOR SAINT LUCIA VALID FOR THE NEXT 24 HOURS

WINDS WILL BE BLOWING FROM BETWEEN THE EAST AND EAST-SOUTHEAST NEAR 20 MPH OR 31 KM/H.
WEATHER: PARTLY CLOUDY AND HAZY SKIES WITH A FEW SHOWERS.

MARINE FORECAST FOR SEAS IN A 25 MILE OR 40 KM RADIUS FROM SAINT LUCIA
TIDES FOR CASTRIES HARBOUR: LOW AT 11:23 AM… HIGH AT 6:13 PM.
TIDES FOR VIEUX FORT BAY: LOW AT 12:50 PM… HIGH AT 7:20 PM.
SEAS: MODERATE WITH WAVES 4 TO 6 FEET OR 1.2 TO 1.8 METRES.

FORECAST FOR THE LESSER ANTILLES

PARTLY CLOUDY TO CLOUDY SKIES WITH SCATTERED SHOWERS OVER THE NORTHERN LEEWARD ISLANDS. ELSEWHERE, FAIR TO PARTLY CLOUDY AND HAZY SKIES WITH A FEW LIGHT SHOWERS.

TROPICAL WEATHER OUTLOOK

CLOUDINESS AND SHOWERS ASSOCIATED WITH A SURFACE TROUGH WILL AFFECT THE NORTHERN LESSER ANTILLES, DURING THE NEXT 24 HOURS.

TWO TROPICAL WAVES LOCATED OVER THE CENTRAL AND EASTERN TROPICAL ATLANTIC ARE MOVING WESTWARD NEAR 15 MPH OR 24 KM/H.

TROPICAL CYCLONE FORMATION IS NOT EXPECTED OVER THE TROPICAL ATLANTIC DURING THE NEXT 24 HOURS.

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