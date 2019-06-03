6 a.m. June 3, 2019 weather update

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6:00 AM WEATHER REPORT
DATE: 03ND JUNE, 2019
FORECASTER: VIGIL SALTIBUS
PRESENT WEATHER AT HEWANORRA AIRPORT IS CLOUDY WITH SHOWERS NEARBY.
PRESENT WEATHER AT GFL CHARLES AIRPORT IS FAIR.
PRESENT TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT IS 28 C OR 82 F.
LAST NIGHT’S MINIMUM TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT WAS 28 C OR 82 F.
WIND AT HEWANORRA AIRPORT IS BLOWING FROM THE EAST-SOUTHEAST AT 20 MPH OR 31 KM/H.
RAINFALL IN THE 24 HOUR PERIOD THAT ENDED AT 2:00 AM TODAY:
AT HEWANORRA AIRPORT: 0.6 MM
TOTAL RAINFALL FOR THE MONTH OF JUNE SO FAR:
AT HEWANORRA AIRPORT: 8.3 MM
SUNSET TODAY: 6:29 PM SUNRISE TOMORROW: 5:34 AM
FORECAST FOR SAINT LUCIA VALID FOR THE NEXT 24 HOURS
WINDS WILL BE BLOWING FROM BETWEEN THE EAST AND SOUTHEAST NEAR 17 MPH OR 28 KM/H.
WEATHER: PARTLY CLOUDY AND HAZY BECOMING CLOUDY AT TIMES WITH OCCASIONAL SCATTERED LIGHT TO MODERATE SHOWERS.
MARINE FORECAST FOR SEAS IN A 25 MILE OR 40 KM RADIUS FROM SAINT LUCIA
TIDES FOR CASTRIES HARBOUR: LOW AT 09:57 AM…HIGH AT 4:38 PM.
TIDES FOR VIEUX FORT BAY: LOW AT 11:18 AM…HIGH AT 5:45 PM.
SEAS: MODERATE WITH WAVES 4 TO 6 FEET OR 1.2 TO 1.8 METRES.
FORECAST FOR THE LESSER ANTILLES
PARTLY CLOUDY TO CLOUDY AND HAZY SKIES WITH SOME SCATTERED SHOWERS.
TROPICAL WEATHER OUTLOOK
AN APPROACHING WEAK TROPICAL WAVE IS EXPECTED TO PRODUCE SOME CLOUDINESS AND SHOWERS MAINLY ACROSS THE SOUTHERN PORTION OF THE LESSER ANTILLES DURING THE FORECAST PERIOD. A LARGE PLUME OF SAHARAN DUST TRAILING THIS WAVE WILL CAUSE SOME REDUCTION TO HORIZONTAL VISIBILITY ACROSS THE REGION.
ANOTHER TWO TROPICAL WAVES LOCATED OVER THE EASTERN AND FAR EASTERN TROPICAL ATLANTIC ARE BOTH MOVING WESTWARD NEAR 15 MPH OR 24 KM/H.
TROPICAL CYCLONE FORMATION IS NOT EXPECTED OVER THE TROPICAL ATLANTIC DURING THE NEXT 24 HOURS.