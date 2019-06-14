6 a.m. June 14, 2019 weather update

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6:00 AM WEATHER REPORT
DATE: 14TH JUNE, 2019
FORECASTER: MACLEAN JN BAPTISTE
PRESENT WEATHER AT HEWANORRA AIRPORT IS PARTLY CLOUDY.
PRESENT WEATHER AT GFL CHARLES AIRPORT IS PARTLY CLOUDY.
PRESENT TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT IS 28 C OR 82 F.
LAST NIGHT’S MINIMUM TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT WAS 25 C OR 77 F.
WIND AT HEWANORRA AIRPORT IS BLOWING FROM THE EAST AT 22 MPH OR 35 KM/H.
RAINFALL IN THE 24 HOUR PERIOD THAT ENDED AT 2:00 AM TODAY:
AT HEWANORRA AIRPORT: 3.5 MM
TOTAL RAINFALL FOR THE MONTH OF JUNE SO FAR:
AT HEWANORRA AIRPORT: 53.4 MM
SUNSET TODAY: 6:32 PM SUNRISE TOMORROW: 5:35 AM
FORECAST FOR SAINT LUCIA VALID FOR THE NEXT 24 HOURS
WINDS WILL BE BLOWING FROM THE EAST NEAR 21 MPH OR 33 KM/H.
WEATHER: PARTLY CLOUDY TO CLOUDY AND BREEZY AT TIMES WITH SOME SCATTERED SHOWERS.
MARINE FORECAST FOR SEAS IN A 25 MILE OR 40 KM RADIUS FROM SAINT LUCIA
TIDES FOR CASTRIES HARBOUR: LOW AT 7:45 AM….HIGH AT 2:29 PM.
TIDES FOR VIEUX FORT BAY: LOW AT 9:12 AM….HIGH AT 3:36 PM.
SEAS: MODERATE TO LOCALLY ROUGH WITH WAVES 5 TO 7 FEET OR 1.5 TO 2.1 METRES.
SMALL CRAFT OPERATORS AND SEA BATHERS ARE ADVISED TO EXERCISE CAUTION DUE TO ABOVE NORMAL SEAS.
FORECAST FOR THE LESSER ANTILLES
PARTLY CLOUDY TO CLOUDY AT TIMES WITH SCATTERED SHOWERS OVER THE WINDWARD ISLANDS AND AREAS FURTHER SOUTH. ELSEWHERE, FAIR TO PARTLY CLOUDY SKIES WITH A FEW SHOWERS.
TROPICAL WEATHER OUTLOOK
A TROPICAL WAVE WILL CONTINUE TO PRODUCE CLOUDINESS AND SCATTERED SHOWERS, MAINLY OVER THE SOUTHERN PORTION OF THE LESSER ANTILLES, DURING THE NEXT 24 HOURS.
ANOTHER TROPICAL WAVE LOCATED OVER THE WESTERN TROPICAL ATLANTIC IS MOVING WESTWARD NEAR 17 MPH OR 28 KM/H. SAHARAN DUST IN THE VICINITY OF THE WAVE IS LIMITING CONVECTION AND SHOWERS.
TWO OTHER TROPICAL WAVES LOCATED OVER THE CENTRAL AND EASTERN TROPICAL ATLANTIC ARE MOVING WESTWARD NEAR 15 AND 20 MPH OR 24 AND 31 KM/H, RESPECTIVELY.
TROPICAL CYCLONE FORMATION IS NOT EXPECTED OVER THE TROPICAL ATLANTIC DURING THE NEXT 5 DAYS.