6 a.m. June 11, 2019 weather update

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6:00 AM WEATHER REPORT
DATE: 11TH JUNE, 2019
FORECASTER: VIGIL SALTIBUS
PRESENT WEATHER AT HEWANORRA AIRPORT IS FAIR AND HAZY.
PRESENT WEATHER AT GFL CHARLES AIRPORT IS CLOUDY AND HAZY.
PRESENT TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT IS 27 C OR 81 F.
LAST NIGHT’S MINIMUM TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT WAS 27 C OR 81 F.
WIND AT HEWANORRA AIRPORT IS BLOWING FROM THE EAST AT 15 MPH OR 24 KM/H.
RAINFALL IN THE 24 HOUR PERIOD THAT ENDED AT 2:00 AM TODAY:
AT HEWANORRA AIRPORT: 3.1 MM
TOTAL RAINFALL FOR THE MONTH OF JUNE SO FAR:
AT HEWANORRA AIRPORT: 36.7 MM
SUNSET TODAY: 6:31 PM SUNRISE TOMORROW: 5:35 AM.
FORECAST FOR SAINT LUCIA VALID FOR THE NEXT 24 HOURS
WINDS WILL BE BLOWING FROM BETWEEN THE EAST AND NORTHEAST NEAR 20 MPH OR 31 KM/H.
WEATHER: FAIR AND HAZY SKIES, BECOMING CLOUDY AT TIMES WITH SOME SCATTERED SHOWERS MAINLY TONIGHT INTO TOMORROW MORNING.
MARINE FORECAST FOR SEAS IN A 25 MILE OR 40 KM RADIUS FROM SAINT LUCIA
TIDES FOR CASTRIES HARBOUR: HIGH AT 10:59 AM… LOW AT 4:43 PM.
TIDES FOR VIEUX FORT BAY: HIGH AT 12:06 PM… LOW AT 6:10 PM.
SEAS: MODERATE TO LOCALLY ROUGH WITH WAVES 4 TO 7 FEET OR 1.2 TO 2.1 METRES.
SMALL CRAFT OPERATORS AND SEA BATHERS ARE ADVISED TO EXERCISE CAUTION DUE TO ABOVE NORMAL SEAS.
FORECAST FOR THE LESSER ANTILLES
FAIR AND HAZY SKIES, BECOMING CLOUDY AT TIMES WITH A FEW SCATTERED SHOWERS.
TROPICAL WEATHER OUTLOOK
WEAK UNSTABLE CONDITIONS IN THE ATMOSPHERE OVER THE REGION WILL CAUSE SOME SHOWERS OVER THE AREA, DURING THE FORECAST PERIOD.
A TROPICAL WAVE LOCATED ABOUT 600 MILES OR 1100 KM EAST OF THE LESSER ANTILLES. IS MOVING WESTWARD NEAR 23 MPH OR 37 KM/M. SAHARAN DUST IS PRESENT IN THE VICINITY OF THIS WAVE AND THIS IS LIMITING CONVECTION AND SHOWERS.
A SECOND TROPICAL WAVE LOCATED OVER THE CENTRAL TROPICAL ATLANTIC IS ALSO MOVING WESTWARD NEAR 23 MPH OR 37 KM/H.
TROPICAL CYCLONE FORMATION IS NOT EXPECTED OVER THE TROPICAL ATLANTIC DURING THE NEXT 5 DAYS.