6 a.m. June 10, 2019 weather report

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6:00 AM WEATHER REPORT
DATE: 10TH JUNE, 2019
FORECASTER: EMMANUEL DESCARTES
PRESENT WEATHER AT HEWANORRA AIRPORT IS CLOUDY AND HAZY.
PRESENT WEATHER AT GFL CHARLES AIRPORT IS PARTLY CLOUDY AND HAZY.
PRESENT TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT IS 28C OR 82 F.
LAST NIGHT’S MINIMUM TEMPERATURE AT HEWANORRA AIRPORT WAS 28C OR 82 F.
WIND AT HEWANORRA AIRPORT IS BLOWING FROM THE EAST AT 25 MPH OR 41 KM/H.
RAINFALL IN THE 24 HOUR PERIOD THAT ENDED AT 2:00 AM TODAY:
AT HEWANORRA AIRPORT: 0.5 MM.
TOTAL RAINFALL FOR THE MONTH OF JUNE SO FAR:
AT HEWANORRA AIRPORT: 33.6 MM.
SUNSET TODAY: 6:31 PM SUNRISE TOMORROW: 5:35 AM
FORECAST FOR SAINT LUCIA VALID FOR THE NEXT 24 HOURS
WINDS WILL BE BLOWING FROM THE EAST NEAR 23 MPH OR 37 KM/H, WITH OCCASIONAL GUSTS.
WEATHER: PARTLY CLOUDY, HAZY AND BREEZY, BECOMING CLOUDY AT TIMES WITH A FEW SCATTERED SHOWERS.
MARINE FORECAST FOR SEAS IN A 25 MILE OR 40 KM RADIUS FROM SAINT LUCIA
TIDES FOR CASTRIES HARBOUR: HIGH AT 09:29 AM… LOW AT 3:51 PM.
TIDES FOR VIEUX FORT BAY: HIGH AT 10:36 AM… LOW AT 5:18 PM.
SEAS: LOCALLY ROUGH WITH WAVES AND SWELLS 6 TO 8 FEET OR 1.8 TO 2.4 METRES.
SMALL CRAFT OPERATORS AND SEA BATHERS ARE ADVISED TO EXERCISE CAUTION DUE TO BRISK WINDS AND ROUGH SEAS.
FORECAST FOR THE LESSER ANTILLES
PARTLY CLOUDY AND HAZY, BECOMING CLOUDY AT TIMES WITH WIDELY SCATTERED SHOWERS.
TROPICAL WEATHER OUTLOOK
WEAK UNSTABLE CONDITIONS IN THE WAKE OF A TROPICAL WAVE WILL CAUSE WIDELY SCATTERED SHOWERS OVER THE REGION DURING THE FORECAST PERIOD.
TWO OTHER TROPICAL WAVES LOCATED OVER THE FAR EASTERN TROPICAL ATLANTIC AND THE CENTRAL TROPICAL ATLANTIC ARE MOVING WESTWARD NEAR 15 MPH OR 24 KM/H.
TROPICAL CYCLONE FORMATION IS NOT EXPECTED OVER THE TROPICAL ATLANTIC DURING THE NEXT 5 DAYS.